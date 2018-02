Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Nedaleč od Slovenske hiše so tudi olimpijski stadion in tekmovališča alpskih smučarjev v tehničnih disciplinah. Foto: STA Slovensko hišo vodi nekdanji biatlonec Peter Dokl, ki je še nastopal na zadnjih dveh igrah v Vancouvru in v Sočiju. Foto: STA Sorodne novice Prihod v Pjongčang je spomnil na šok za jamajško ekipo v bobu Dodaj v

Slovenska hiša – združitev športa, turizma, gospodarstva in slovenske identitete

Petek: Športniki, verjemite v svoje sposobnosti

7. februar 2018 ob 10:01

Pjongčang - MMC RTV SLO

V Pjongčangu je zaživela Slovenska hiša, ki bo z različnimi srečanji služila za širšo promocijo Slovenije. Dva dni pred odprtjem iger so jo že obiskali nekateri športniki.

Uradno odprtje Slovenske hiše, ki je v bližini korejskega smučarskega središča Alpensia, kjer so prizorišča za tekme v smučarskih skokih, biatlonu, smučarskem teku, bobu, sankanju in skeletonu, bo v soboto, na srednem druženju športnikov in medijev pa je najprej spregovoril predsednik Olimpijskega komiteja Bogdan Gabrovec: "Vesel sem, da nam je po dolgem času uspelo pripraviti Slovensko hišo. Nazadnje se mi zdi, da je bilo v Vancouvru na zimskih in pred tem na poletnih igrah v Pekingu, kjer je bila daleč stran od dogajanja. Verjamem, da bo stičišče veselja, dobrih dogodkov in da bo slovenska v pravem pomenu besede. Verjamem, da se bo tu zgodilo tudi kaj v gospodarskem smislu. Tako ali tako vemo, da šport poleg javnih sredstev potrebuje tudi finančna sredstva iz drugih virov. Redko to naredim, a moram iz srca pohvaliti državo, ki je letos zagotovila večji kolač za financiranje slovenskega športa tako v investicijskem kot v programskem smislu. Tekmovalcem želim, da bi jih čim manj zeblo in seveda čim boljše nastope."

Olimpijske igre niso le največji športni dogodek na svetu, ampak je pomembno tudi obstransko dogajanje. Slovenska hiša je tak primer promocije države in združevanja športa ter gospodarstva. Tu se bodo srečevali športniki, mediji, predstavniki športnih panog, olimpijskih komitejev in gospodarstveniki, hkrati pa tudi vsi, ki bodo na ta način želeli spoznati Slovenijo. Zamisel za hišo so našli pri tradicionalnem kozolcu, avtohtoni arhitekturni slog pa so združili s tradicionalnimi azijskimi lampijončki.

Petek: Športniki, verjemite v svoje sposobnosti

Športnike je nagovorila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič: "Lepo je priti iz Slovenije v domačnost Slovenije na drugem koncu sveta. Hvala, da znamo združiti šport, turizem, gospodarstvo in identiteto Slovenije tako, da verjamem, da bomo vsi prepoznavni. Moram reči, da smo bili, že ko smo potovali, z opremo prepoznavni, na primer v Vancouvru in še nekajkrat. Naj bo to tisti prvi znak, da to, kar nosimo iz Slovenije, najbolj šteje. Vem, da ste športnice in športniki prinesli vse to – samozavest, pogum in boste vse garanje preoblikovali v uživanje na igrah. Naj bodo za vas čim bolj sproščene. Štel bo vsak rezultat. Morda je največja dragocenost teh iger, da vas je tu kar 71, kar mislim, da je najštevilčnejše do zdaj. To je rezultat, ki veliko pove. Med vami je kar nekaj mladih, ki ste prišli po prve olimpijske izkušnje, in nekaj tistih, ki boste z njimi delili modrosti s preteklih iger. Tu smo zaradi športa, zaradi vas in spodbujali vas bomo ter navijali za vas kot vedno."

V sredo so se v Slovenski hiši zvrstili skakalci in skakalke, biatlonci in biatlonke, tekači in tekačice, nekateri deskarji ter sankač. Nekaj besed jim je namenil tudi nekdanji odlični smučarski skakalec Franci Petek, svetovni prvak iz leta 1991, ki je zdaj vodja olimpijske reprezentance in je še pred začetkom iger uspešno okreval po poškodbi kolena, tudi s pomočjo fizioterapevtov olimpijske ekipe: "Olimpijski utrip prihaja v pravi ritem. Športniki se že seznanjate s tereni na tekmovališčih. Čez dva dni je odprtje, potem pa gre zares. Verjemite vase in v svoje sposobnosti, predvsem pa vedite, da ste trdo delali in da se zaradi tega nimate česa bati. Samo bodite pogumni. Mi smo tukaj z vami in za vas."

Iz Pjongčanga

Foto: STA

Tilen Jamnik