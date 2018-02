Damjan tudi na OI s preverjenim receptom – sproščeno in brez obremenjevanja

V Pjongčangu bo ponovil zgodbo iz Sočija

2. februar 2018 ob 12:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Skakalci bodo v Pjongčangu eni glavnih slovenskih adutov za vidne uvrstitve, najizkušenejši med njimi, Jernej Damjan, pa se podaja na svoje četrte olimpijske igre.

Z zdaj je najboljša njegova uvrstitev deveto mesto s srednje naprave iz Sočija. Čeprav so olimpijske igre največji športni dogodek in pomenijo vrhunec v skoraj vseh športih, pa jih bo Damjan vseeno skušal vzeti čim bolj sproščeno. Kot to dela vso letošnjo sezono: "Verjamem, da se da tudi tekmo olimpijskih iger vzeti na ta način. Bomo pa videli, če mi bo to uspelo. So največji dogodek, ampak bom rekel, da bolj na ven, na noter pa niti ne toliko. Predvsem tiste prve so nekaj posebnega. Na koncu pa je tako, da , kakor koli gledaš, je medalja tista, ki ti dolgoročno da nekaj, vse ostalo pa je nekakšno raziskovanje novih okolic."

Olimpijska kolajna je na nek način pika na i kariere vsakega športnika. To bi veljalo tudi za 34-letnega Ljubljančana, ki pa o tem ne razmišlja, saj si ne želi postavljati kakšnega bremena ali se kakor koli obremenjevati: "Zagotovo bi bila, a ne razmišljam o tem, saj se je brez veze obremenjevati s tem. Toliko je dejavnikov, ki vplivajo na tekmo in na vsak skok. Vendarle gre za eno oziroma dve tekmi. Če rečeš pred sezono, da bi bil rad enkrat na stopničkah, imaš toliko priložnosti, da, če veš, kako si pripravljen, se ti bo enkrat poklopilo. Tukaj pa je tako malo priložnosti in nima smisla kalkulirati. Tisti dan moraš imeti srečo, se dobro počutiti in nasploh se mora poklopiti toliko faktorjev."

Celo sezono jemlje iz tedna v teden

Še pred sezono sploh ni bil del A-ekipe pod taktirko Gorana Janusa, pred zadnjo postajo svetovnega pokala pred olimpijskimi igrami, pa je celo najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku. Tudi v Pjongčangu bo adut za vidno uvrstitev in pomemben člen moštva na ekipni preizkušnji: "Nisem si mislil, da bo tako in nisem računal na to. Verjetno je ravno zaradi tega tako. Lani sem začel na vse gledati drugače in prioritete v življenju postavil na pravo mesto. Včasih so bili predvsem skoki. Če je nekaj previsoko na prioritetnih mestih, po navadi ni dobro, če želiš biti v tem res uspešen, saj sel kot prej začne ostalo tako trpeti, da postaneš nesrečen. Zdaj tako uživam z družino in v vsem kar počnem, da so mi skoki samo dodaten užitek."

Ob že tako svoji pozitivni naravi letos popolnoma sproščeno sprejema izziv za izzivom, ki ga prinašajo tekme svetovnega pokala. Navdušil je v Ruki, ko se je pridružil eliti in presenetil z drugo zmago v karieri, zatem pa nanizal še nekaj lepih izidov. Tudi zdaj pred Pjongčangom ne razmišlja preveč naprej in se raje osredotoča na naslednjo postajo, saj skakalce pred igrami čaka še Willingen, kjer je Damjan v preteklosti že zelo dobro nastopil. Osemkrat se je v karieri zavihtel na oder za zmagovalce, od tega trikrat na nemški napravi Mühlenkopfschanze, kjer je bil pred dvema letoma tudi del slovenske četverice, ki je dobila ekipno tekmo: "Ne razmišljam predaleč. Letošnjo sezono tako ali tako vozim iz vikenda v vikend, saj gledati preveč naprej po navadi ni dobro. Zdaj imam v glavi Willingen, potem pa bom počasi preklopil na Pjongčang."

V Pjongčangu bo ponovil zgodbo iz Sočija

Damjan je zadnji tekmi svetovnega pokala v Zakopanah izpustil. Kot pravi, je bila to zagotovo pravilna odločitev, če mu je koristila, pa se bo videlo na naslednjih preizkušnjah. Je pa z zanimanjem spremljal nedeljsko posamično tekmo, ko je bil izjemno vesel zmage Anžeta Semeniča in tretjega mesta Petra Prevca, obenem pa tudi malce razočaran zaradi neugodnih pogojev, ko je na primer Kamil Stoch, s katerim sta dobra prijatelja, na domači skakalnici nemočen ostal celo brez finala: "Tekmo sem spremljal z velikim veseljem zaradi naših fantov in z malo žalosti nasploh, ker na primer, če govorim za Kamila, da nekoga, ki vodi v svetovnem pokalu in z vsakim skokom skoraj deklasira konkurenco, potem ga pa spustijo v take pogoje, da ne more niti v finale … To se ne bi smelo dogajati. Sem bil kar malce žalosten, a hkrati zelo vesel zaradi naših."

Janus je pred sezono pod cilje zapisal dve kolajni. Prva kljukica je bila narejena na svetovnem prvenstvu v poletih, ko so Slovenci bili srebrni na ekipni tekmi: "Vsaka medalja je velika motivacija in potrditev dobrega dela, ampak ne vem, kot pravim, z medaljami je tako, da tisti dan, ko jo daš okoli vratu, je tvoja in uživaš, na naslednji tekmi pa smo znova vsi na ničli. Tako jaz gledam na vse skupaj in se nočem preveč obremenjevati. Bom raje kasneje gledal nazaj." Zdaj je pred skakalci še glavni vrhunec sezone, kjer je slovenski cilj znova medalja. Damjan bo nastopil na četrtih olimpijskih igrah zapored. V Pjongčangu skakalce čakajo nekoliko nenavadne ure, saj bodo tekme zvečer. Preizkušenj pod reflektorji so vajeni, a v Južni Koreji pa bodo dejansko ure zelo pozne. "Že v Sočiju sem prakticiral tako, da praktično nisem zamenjal časa, ampak sem hodil spat ob treh ponoči, nato pa vstajal ob 11.00 ali 12.00. Mislim, da bom tu to zgodbo ponovil," je zaključil Damjan.

Tilen Jamnik