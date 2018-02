Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc je na posamičnih tekmah osvojil 12. in 10. mesto. Foto: Reuters

Ekipna tekma: Glede na soboto so le trije favoriti za medalje

Prenos na TV Slovenija 2 in naši spletni strani

19. februar 2018 ob 11:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Danes je v Pjongčangu le en slovenski nastop, olimpijsko slavo bodo na ekipni tekmi lovili smučarji skakalci.

Tekma na veliki napravi se bo začela ob 13.30, slovenske barve pa bodo po vrsti branili Jernej Damjan, Anže Semenič, Tilen Bartol in Peter Prevc.

Prenos boste lahko spremljali na Valu 202, TV Slovenija 2 in naši spletni strani.



V teoriji naj bi bili le trije favoriti

Kaj kažejo napovedi? Če za izhodišče vzamemo izide na posamični tekmi na veliki napravi, so le tri reprezetance favoritinje za medalje. Seštevek vseh osmih skokov bi namreč na prvo mesto postavil Norveško (1.087,3 točke, vsi so se uvrstili med prvih osem!), sledita pa ji Nemčija (1.065,3) in Poljska (1.041,7). V finalu je imela vse štiri predstavnike le še Slovenija (871,9). Njen seštevek je precej manjši, ker je bil Semenič v finalu diskvalificiran. Četudi upoštevamo njegovo prvotno oceno v finalu, je končna ocena (974,3) še vedno daleč od boja za medalje. A danes je nova tekma, ki se začne z enakovrednim izhodiščem ...

Prenos na TV Slovenija 2:

S. J.