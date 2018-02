Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc danes brani srebro iz Sočija, ko je zaostal le za Kamilom Stochom. Foto: Reuters Dodaj v

Olimpijska tekma skakalcev na srednji skakalnici

V poskusni seriji od Slovencev najboljši Prevc

10. februar 2018 ob 12:36,

zadnji poseg: 10. februar 2018 ob 14:29

Pjongčang - MMC RTV SLO

Vrhunec današnjega olimpijskega dogajanja v Pjongčangu je tekma skakalcev na srednji skakalnici, ki se je začela ob 13.35.

Prenos je na TVS 2 in na MMC-ju. Najprej je pihal vzgornik, nato je nagajal bočni veter in za nekaj minut so morali tekmo tudi prekiniti.

V poskusni seriji je bil od Slovencev najboljši Peter Prevc (101,0), ki je imel 12. rezultat. Tilen Bartol je bil 16., Jernej Damjan 17. in Timi Zajc 30.

Največ so pokazali Norvežani, Poljaki in Nemci. Poskusno serijo je dobil Robert Johansson pred tremi Poljaki Stefanom Hulo (s 109 metri je bil najdaljši), Kamilom Stochom in Dawidom Kubackim.

DALJAVE SLOVENCEV poskusna 1. serija 2. serija Timi ZAJC (št. 29) 94,5 m 97,0 m Tilen BARTOL (33) 103,0 m 106,0 m Peter PREVC (36) 101,0 m Jernej DAMJAN (38) 101,0 m

Prevc brani srebrno medaljo iz Sočija.

.

Ne le v poskusni seriji, tudi na skokih za trening in v kvalifikacijah Slovenci niso bili v ospredju, tako da realno ne gre pričakovati medalje.

T. O.