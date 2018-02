Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 12 glasov Ocenite to novico! Nika Križnar je bila na zadnjem treningu najboljša Slovenka. Foto: EPA

Po prvi seriji bo med deseterico le Nika Križnar

Naslov brani Nemka Carina Vogt

12. februar 2018 ob 13:48,

zadnji poseg: 12. februar 2018 ob 14:32

Pjongčang - MMC RTV SLO

Danes je dan D za smučarske skakalke, ki imajo v primerjavi z moškimi na olimpijskih igrah le eno tekmo. Preizkušnja na srednji napravi se je začela ob 13.50.

Nastopajo Špela Rogelj (18), Nika Križnar (26), Ema Klinec (27) in Urša Bogataj (28). V prvi seriji je samo Križnarjeva nastopila spodbudno, skočila je 101 meter in bo po "prvem polčasu" med deseterico.

DALJAVE SLOVENK 1. serija 2. serija Špela ROGELJ 80,0 m Nika KRIŽNAR 101,0 m Ema KLINEC 91,5 m Urša BOGATAJ 84,5 m

Na zadnjem treningu v nedeljo je bila najboljša Križnarjeva, ki je v drugem skoku doskočila pri 110 metrih in s 74,5 točke zasedla drugo mesto. 17-letnica je bila s petim mestom najviše uvrščena Slovenka tudi v prvem skoku (109,0 m/64,9). V zadnjem skoku pa je najdlje izmed slovenske četverice skočila Klinčeva, in sicer na tretje mesto (102,0 m/65,2).

Prva favoritinja za zmago je Norvežanka Maren Lundby. V ožjem krogu kandidatk za naslov so še Japonki Sara Takanaši in Daiki Ito, Avstrijka Daniela Iraschko Stolz in Nemka Katharina Althaus.

Naslov brani dvakratna svetovna prvakinja, Nemka Carina Vogt.

R. K.