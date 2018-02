Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Anže Semenič bo moral na svojo priložnost v Pjongčangu še malce počakati. Foto: Reuters

Kvalifikacije Wellingerju, vsi Janusovi izbranci na tekmi

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

8. februar 2018 ob 09:17,

zadnji poseg: 8. februar 2018 ob 14:27

Pjongčang - MMC RTV SLO

Smučarji skakalci so v Pjongčangu končali kvalifikacije za olimpijsko tekmo na srednji skakalnici. Dobil jih je Nemec Andreas Wellinger pred Poljakom Kamilom Stochom.

Glavni trener slovenske reprezentance Goran Janus se je odločil, da bodo v kvalifikacijah nastopili Peter Prevc, Jernej Damjan, Tilen Bartol in Timi Zajc, Anže Semenič pa bo moral na priložnost še malce počakati. Pred njim je v zadnjem trenutku priložnost dobil Zajc. Odločitev je padla po dopoldanskem treningu, ki so ga Prevc, Damjan in Bartol v celoti izpustili, Zajc je opravil le tri skoke, Semenič pa enega.

Zajc je bil na treningu med najboljšimi. V drugi seriji je bil s skokom, dolgim 104,0 m drugi, v tretji, na kateri je nastopil tudi Semenič, pa je bil z daljavo 107,5 m tretji. V vseh skokih je bil najboljši Norvežan Andreas Stjernen. V prvi seriji, v kateri so bili skoki kratki, saj nihče ni presegel 100 m, je bil drugi Avstrijec Stefan Kraft, v tretji pa njegov rojak Gregor Schlierenzauer.

Smučarski skoki (M), Pjongčang

Kvalifikacije: daljava točke 1. A. WELLINGER NEM 103,0 133,5 2. K. STOCH POL 104,0 131,7 3. D. KUBACKI POL 104,5 129,6 4. R. FREITAG NEM 102,0 129,1 5. S. KRAFT AVT 102,5 128,6 6. M. EISENBICH. NEM 102,5 127,7 7. K. GEIGER NEM 102,0 125,5 8. D.-A. TANDE NOR 100,0 123,0 9. S. HULA POL 100,5 122,7 10. S. AMMANN ŠVI 102,0 122,3 ... 14. P. PREVC SLO 99,0 120,2 16. J. DAMJAN SLO 99,5 118,9 22. T. BARTOL SLO 97,0 115,1 29. T. ZAJC SLO 94,0 107,1

M. L.