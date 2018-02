Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 16 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc brani bronasto medaljo iz Sočija. V prvi seriji je glede na formo zelo dobro opravil svoje delo. Foto: Reuters Sorodne novice Peter Prevc pravi, da ga zrak ne mara

Stoch na poti do ubranitve naslova, Prevc po prvi seriji 8.

Prenos izjemoma na TV SLO 1

17. februar 2018 ob 12:05,

zadnji poseg: 17. februar 2018 ob 14:49

Pjongčang - MMC RTV SLO

Po prvi seriji olimpijske tekme na veliki skakalnici vodi Kamil Stoch, Peter Prevc pa je osmi. Z izjemnim finalnim skokom je medalja dosegljiva.

Finalna serija že poteka. Zaradi hokeja (Slovenija - Slovaška) je prenos izjemoma na TV Slovenija 1!

Prevc je v prvi seriji skočil 134 metrov in je po slabših nastopih na treningih in v kvalifikacijah pravočasna našel dobro formo. Do tretjega mesta ga loči dobrih šest točk.

Stoch je v slabših razmerah pristal pri 135 metrih. Drugi je z zaostankom 3,4 točke Avstrijec Michael Hayböck, ki je imel s 140 metri najboljšo daljavo prve serije. Na tretjem mestu je zmagovalec tekme na srednji napravi Andreas Wellinger.

Jernej Damjan je 18., Tilen Bartol 19. in Anže Semenič, ki prvič tekmuje na olimpijskih igrah, 21.

Veter danes ne ovira tekmovanja, ozračje je mirno. Pred štirimi leti v Sočiju je bil Peter Prevc bronast za Poljakom Kamilom Stochom in Japoncem Noriakijem Kasaijem.

V poskusni seriji je imel Peter Prevc (131,5) enajsti izid, končno je preletel znamko 130 metrov. Najdlje je skočil Johann Andre Forfang, 139 metrov.

DALJAVE SLOVENCEV poskusna 1. serija 2. serija Tilen BARTOL 125,5 m 130,5 m 130,0 m Anže SEMENIČ 126,5 m 127,0 m 120,0 m Peter PREVC 131,5 m 134,0 m Jernej DAMJAN 130,0 m 130,0 m 130,5 m

Skakalci bodo olimpijske igre končali z ekipno tekmo, ki bo v ponedeljek prav tako potekala na veliki napravi.

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 135,0 143,8 2. M. HAYBÖCK AVT 140,0 140,4 3. A. WELLINGER NEM 135,5 138,8 4. R. JOHANSSON NOR 137,5 138,3 5. D. KUBACKI POL 134,5 137,4 6. A. STJERNEN NOR 134,5 134,7 7. R. KOBAJAŠI JAP 135,5 134,0 8. P. PREVC SLO 134,0 132,4 9. J. FORFANG NOR 133,0 132,1 10. S. AMMANN ŠVI 133,5 131,6 11. R. FREITAG NEM 130,0 131,5 12. S. HULA POL 132,0 131,2 13. S. KRAFT AVT 131,5 130,6 ... 18. J. DAMJAN SLO 130,0 124,0 19. T. BARTOL SLO 130,5 122,4 21. A. SEMENIČ SLO 127,0 118,1

T. O.