Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Anže Semenič bo moral na svojo priložnost v Pjongčangu še malce počakati. Foto: Reuters Dodaj v

V današnjih kvalifikacijah Zajc namesto Semeniča

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

8. februar 2018 ob 09:17

Pjongčang - MMC RTV SLO

Danes se bodo ob 13.25 začele kvalifikacije smučarjev skakalcev za njihovo prvo tekmo na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu. V neposrednem prenosu jih boste lahko spremljali na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Glavni trener slovenske reprezentance Goran Janus se je odločil, da bodo v kvalifikacijah nastopili Peter Prevc, Jernej Damjan, Tilen Bartol in Timi Zajc, Anže Semenič pa bo moral na priložnost še malce počakati. Pred njim je v zadnjem trenutku priložnost dobil Zajc. Odločitev je padla po dopoldanskem treningu, ki so ga Prevc, Damjan in Bartol v celoti izpustili, Zajc je opravil le tri skoke, Semenič pa enega.

Zajc je bil na treningu med najboljšimi. V drugi seriji je bil s skokom, dolgim 104,0 m drugi, v tretji, na kateri je nastopil tudi Semenič, pa je bil z daljavo 107,5 m tretji. V vseh skokih je bil najboljši Norvežan Andreas Stjernen. V prvi seriji, v kateri so bili skoki kratki, saj nihče ni presegel 100 m, je bil drugi Avstrijec Stefan Kraft, v tretji pa njegov rojak Gregor Schlierenzauer.

M. L.