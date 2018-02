Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Johannes Höfsflot Kläbo je osvojil svoje drugo zlato. Foto: Reuters Simen Hegstad Kreuger in Johannes Hösflot Kläbo sta bila najzaslužnejša za norveško zmago. Foto: Reuters

Kläbo ekspres popeljal Norveško do prvega zlata po letu 2002

Medalji še v Rusijo in Francijo

18. februar 2018 ob 07:15,

zadnji poseg: 18. februar 2018 ob 08:48

Pjongčang - MMC RTV SLO

Norveška štafeta je v Pjongčangu ponovila uspeh ženske ekipe in si v zadnjem kilometru zagotovila naslov olimpijskega prvaka.

Srebrno medaljo so dobili športniki Rusije, za katere je to že deseta medalja na teh igrah, a še vedno čakajo na prvo zlato. Tretje mesto je presenetljivo pripadlo Franciji.

Bolšunov naredil prvo selekcijo

Večji del prve predaje so v ospredju tekle štafete Kazahstana, Italije, Francije, Norveške in športniki Rusije. Na začetku druge predaje je hitro potegnil Rus Aleksander Bolšunov, ki si je nabral že 40 sekund prednosti, na koncu pa se je prednost pred prvo zasledovalko Italijo zmanjšala na 24 sekund, Norvežani so na četrtem mestu zaostajali dobre pol minute.

Krueger vrnil Norveško v igro

V tretji predaji je Simen Hegstad Krueger vrnil Vikinge spet v igro, saj je izničil ves zaostanek in predal prvi. Z njim je predala tudi štafeta Francije, predstavniki Rusije so zaostali 16 sekund, vsi drugi so bili odpisani iz boja za medalje.

Kläbo potegnil kot hitri vlak

Rus Denis Spicov je v zadnji predaji ujel Norvežana Johannesa Höfsflota Kläba in Francoza Adriena Backschreiderja. Francoz je hitro odpadel, Kläbo pa je udaril slaba dva kilometra pred ciljem in odločno osvojil zlato medaljo, prvo za Norveško na olimpijskih igrah po letu 2002.

Zlati z zadnjih dveh iger Švedi so bili peti. Pred njimi so bili še Finci.

Štafeta 4 x 10 km (M): 1. NORVEŠKA 1:33:04,9 Tönseth/Sundby/Krüger/Kläbo 2. ŠPORTNIKI RUSIJE +9,4 Larkov/Bolšunov/Červotkin/Spicov 3. FRANCIJA 36,9 Gaillard/Manificat/Parisse/Back- scheider 4. FINSKA 1:40,5 5. ŠVEDSKA 2:05,6 6. NEMČIJA 2:08,2 7. ITALIJA 2:35,2 8. KAZAHSTAN 3:31,4 9. KANADA 3:41,0 10. ČEŠKA 4:18,1

S. J.