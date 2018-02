Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 18 glasov Ocenite to novico! Jessica Diggins in Kikkan Randall se veselita zgodovinske zmage. Foto: Reuters

Slovenski par odličen šesti, zgodovinska medalja Björgenovi

21. februar 2018 ob 08:53,

zadnji poseg: 21. februar 2018 ob 11:13

Pjongčang - MMC RTV SLO

Alenka Čebašek in Anamarija Lampič sta v Pjongčangu v ekipnem šprintu v prostem koraku osvojili zelo dobro šesto mesto.

Zlato medaljo je nekoliko presenetljio osvojila štafeta ZDA. Večji del finala so skupaj tekle štafete ZDA, Švedske in Norveške, v ciljnem šprintu trojke je imela največ moči Jessica Diggins, ki je pritekla sploh prvo zlato medaljo za ZDA v smučarskih tekih. V lihih predajah je za ZDA tekla Kikkan Randall. Digginsova je na letošnjih igrah vse štiri tekme končala med prvimi šestimi, zdaj pa je vendarle osvojila svojo prvo olimpijsko medaljo.

Rekordna 14. medalja za Marit Björgen

Srebrno medaljo je osvojila Švedska (Charlotte Kalla in Stina Nilsson), bronasto pa Norveška (Marit Björgen in Maiken Caspersen Falla). Za Björgenovo je to že 14. medalja na zimskih olimpijskih igrah, kar je največ v zgodovini, s tem je prehitela rojaka Oleja Einarja Björndalena.

V moškem polfinalu sta za Slovenijo tekla Miha Šimenc in Janez Lampič. Osvojila sta 11. mesto in s tem že ostala brez možnosti za finale. Skupno je to zadoščalo za 20. mesto. Finale se bo začel ob 11.30.

Ekipni šprint (Ž): 1. ZDA 15:56,4 (Randall/Diggins) 2. ŠVEDSKA +0,2 (Kalla/Nilsson) 3. NORVEŠKA 3,0 (Björgen/Falla) 4. ŠVICA 21,3 5. FINSKA 22,7 6. SLOVENIJA 31,8 (Čebašek/Lampič) 7. POLJSKA 36,0 8. FRANCIJA 36,0 9. ŠPORTNIKI RUSIJE 45,3 10. NEMČIJA 1:10,1

Ekipni šprint (Ž)

Ekipni šprint (M)

