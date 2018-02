Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 12 glasov Ocenite to novico! Katja Višnar je v kvalifikacijah dosegla 5. čas. Foto: Reuters

Višnarjevi peti čas kvalifikacij v šprintu, Razingerjeva izpadla

Fabjanova ostala brez nastopa

13. februar 2018 ob 09:26,

zadnji poseg: 13. februar 2018 ob 10:51

Pjongčang - MMC RTV SLO

V Pjongčangu se danes v šprintu v klasičnem koraku merijo smučarke tekačice. V kvalifikacijah je od štirih Slovenk izpadla le Nika Razinger. Izločilne boje lahko spremljate na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Skozi kvalifikacijsko sito so se v izločilne boje šprinta uvrstile tri slovenske tekačice, najbolje je svoj nastop opravila Katja Višnar, ki je dosegla 5. mesto, za zmagovalko kvalifikacij, Švedinjo Stino Nilsson (3:08,74), je zaostala za šest sekund in pol.

Anamarija Lampič je bila 11. (+7,83), Alenka Čebašek pa 29. (+14,64). Brez izločilnih bojev je ostala Nika Razinger, kvalifikacije je sklenila na 52. mestu (+26,37).

Izločilni boji se bodo s prenosom na drugem programu Televizije Slovenija in na MMC-ju začeli ob 12. uri.

Klasični šprint brez Fabjanove

Italijanski trener v slovenski tekaški reprezentanci Stefano Saracco na tekmo ni uvrstil zastavonoše Vesne Fabjan. Čeprav je Fabjanova pred štirimi leti v Sočiju osvojila bronasto medaljo, tokrat ne bo nastopila. "Težko je izpustiti kakovostno tekmovalko. To je del športa, izidi so glavni," je za Televizijo Slovenija povedal Saracco. Fabjanova je razočarana nad komunikacijo. "Ko sem prišla sem na prizorišče, sem dobila informacijo, da nisem v ekipi. Glavni trener mi je razložil, kako in kaj. Da se je odločil na podlagi rezultatov," pravi Fabjanova, ki se sicer zaveda, da ne bi imela večjih možnosti za vrhunsko uvrstitev, a vseeno ostaja grenak priokus.

Šimenc ob izločilne boje za 26 stotink sekunde

Kvalifikacije so opravili tudi smučarji tekači, dobil jih je Finec Ristomatti Hakola (3:08,54). Nastopila sta tudi dva Slovenca, a sta ostala brez izločilnih bojev. Mihi Šimencu se je nadaljevanje tekmovanja izmuznilo za 26 stotink sekunde (zasedel je 32. mesto z zaostankom 9 sekund in 41 stotink), Janez Lampič je preizkušnjo na 1,4 km končal na 47. mestu (+13,49).

Mitja Lisjak