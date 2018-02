Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Švicarski alspki smučarji so postavili piko na i izjemno uspešnim nastopom v Pjongčangu. Foto: Reuters Avstrijci so brez Marcela Hirscherja prišli do srebra. Foto: Reuters Frida Hansdotter je za enajst stotink prehitela Ano Bucik. Foto: Reuters Žan Kranjec je padel v spodnjem delu proge. Foto: Reuters

Švicarji dobili ekipno tekmo, Slovenci izpadli v osmini finala

Bron pripadel Norveški

24. februar 2018 ob 03:00,

zadnji poseg: 24. februar 2018 ob 04:53

Pjongčang - MMC RTV SLO

Alpski smučarji so končali olimpijski spored z ekipno tekmo, ki so jo dobili Švicarji. Slovenci so izpadli v osmini finala proti Švedski z 1:3, edino točko je osvojila Tina Robnik.

V prvem nastopu je Anna Swenn Larsson odstopila v spodnjem delu proge in Robnikova je zagotovila vodstvo Sloveniji. V drugi vožnji je olimpijski prvak v slalomu Andre Myhrer ugnal Žana Kranjca, ki je odstopil. Olimpijska slalomska zmagovalka Frida Hansdotter je nato za enajst stotink prehitela Ano Bucik. Matthias Hargin je bil v zadnji vožnji le za sedem stotink hitrejši od Štefana Hadalina.

Yule in Zenhäusern neporažena

Švede so v četrtfinalu izločili Avstrijci, brez šampiona Marcela Hirscherja, kar s 4:0. Avstrijci, v sestavi Katharina Liensberger, Katharina Gallhuber, Michael Matt in Marco Schwarz, so se prebili vse do finala, ko so v polfinalu s 3:1 premagali Norvežane, za katere prav tako ni tekmoval sijajni slalomist Henrik Kristoffersen.

Avstrijci so se nato v finalu pomerili s Švicarji, ki so bili v polfinalu s 3:1 boljši od ekipe Francije. Za Švicarje so v finalu, v katerem sta se udarili najvišje uvrščeni ekipi v svetovnem pokalu, nastopili Daniel Yule, Denise Feierabend, Wendy Holdener in Ramon Zenhäusern. Oba moška predstavnika sta dobila vse dvoboje na današnji tekmi. Švicarji so ekipno zlato osvojili s 3:1.

Holdenerjeva zapušča igre s tremi medaljami

To je bila sedma olimpijska kolajna za švicarske alpske smučarje v Pjongčangu in druga zlata, v kombinaciji je bila najboljša Michelle Gisin. Najuspešnejša je Holdenerjeva s tremi kolajnami v Južni Koreji, ekipnim zlatom, slalomskim srebrom in kombinacijskim bronom. Sedem kolajn so na letošnjih igrah osvojili tudi Avstrijci, od tega tri zlate.

Norvežani bronasti

Poraženi polfinalni ekipi sta se pred tem za tretje mesto pomerili v malem finalu. Norvežani so za prav tako sedmo smučarsko olimpijsko kolajno bili boljši od Francozov. Ker je bil izid v dvobojih 2:2, so o bronu odločali zaostanki in Norvežani so bili skupno hitrejši za 12 stotink sekunde.

Šteharnik: Uprizorili smo eno najboljših ekipnih tekem

S prikazanim sta bila zadovoljna oba slovenska trenerja."Konfiguracija terena je lahka, tekmuješ neposredno s tekmecem, večji in težji tekmovalci imajo prednost. Tu je ogromno parametrov. Naša dva imata malo tekem, ker so to zaprti sistemi, kjer moraš biti med najboljšimi 12, da prideš zraven. A tudi to je tekma za olimpijske medalje in je ne smemo podcenjevati, tudi danes je treba vsem čestitati, ker bi se lahko zelo hitro obrnilo tudi drugače," je ocenil trener moške vrste Klemen Bergant.

"Imeli smo težkega nasprotnika, morda celo najtežjega. A se jih nismo ustrašili, uprizorili smo eno najboljših ekipnih tekem do zdaj. Pa tudi izbira tekmovalk, imeli smo tri v igri, je bila prava. Robnikova je pokazala dobro vožnjo, a je bil žal nasprotnik težak in ni se nam izšlo," je dodal Denis Šteharnik.

Naslednji konec tedna že Kranjska Gora

Alpski smučarji in smučarke ne bodo imeli veliko časa za počitek. Ženske že ob koncu tedna čaka naslednja postaja v Crans Montani s superveleslalomom in kombinacijo, medtem ko se bo moški del karavane odpravil v Kranjsko Goro, kjer bosta v soboto in nedeljo veleslalom in slalom za 57. Pokal Vitranc na progi v Podkorenu.

Prvič po igrah v Calgaryju leta 1988, ko je bila olimpijska superveleslalomska premiera, je olimpijski spored bogatejši za novo disciplino. Paralelna tekma je bila na sporedu svetovnih prvenstvih, v svetovnem pokalu pa se tekmovalci merijo prav tako na paralelnih slalomih z veleslalomskimi vratci, ki se štejejo za slalomsko točkovanje. Avstrija je na svetovnih prvenstvih osvojila tri naslove prvaka na ekipnih preizkušnjah v letih 2007, 2013 in 2015, Francija ima dva naslova (2011 in 2017), Nemčija pa enega (2005).

Finale:

AVSTRIJA - ŠVICA 1:3

Liensberger - Feierabend +0,31

Matt - Zenhäusern odstop

Gallhuber - Holdener -0,10

Schwarz - Yule odstop



Za tretje mesto:

NORVEŠKA - FRANCIJA 2:2

Polfinale:

AVSTRIJA - NORVEŠKA 3:1



FRANCIJA - ŠVICA 1:3

Četrtfinale, tabela:

AVSTRIJA - ŠVEDSKA 4:0



VELIKA BRITANIJA - NORVEŠKA 2:2



ITALIJA - FRANCIJA 1:3



NEMČIJA - ŠVICA 2:2

Osmina finala, tabela:

AVSTRIJA - JUŽNA KOREJA 4:0

ŠVEDSKA - SLOVENIJA 3:1

Swenn Larsson - Robnik

Myhrer - Kranjec

Hansdotter - Bucik

Hargin - Hadalin

ZDA - VELIKA BRITANIJA 2:2

NORVEŠKA - RUSIJA 4:0



ITALIJA - ČEŠKA 3:1

FRANCIJA - KANADA 2:2

NEMČIJA - SLOVAŠKA 2:2

ŠVICA - MADŽARSKA 4:0

