V četrtek "dvojni paket" smučanja in biatlona. Če bo veter ugoden ...

Šesti tekmovalni dan bo nastopilo 18 Slovencev

14. februar 2018 ob 17:59

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

V četrtek bodo na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu podelili devet kompletov medalj. Če bo veter dopuščal, bodo organizatorji izpeljali po dve preizkušnji v alpskem smučanju in biatlonu.

Šesti tekmovalni dan bodo ob 2.00 po slovenskem času oziroma ob 10.00 po korejskem odprle alpske smučarke, ki se bodo borile za medalje v veleslalomu. Na štartu bodo štiri Slovenke Ana Drev (štartna številka 12), Tina Robnik (15), Meta Hrovat (19) in Ana Bucik (29). Druga vožnja bo ob 5.45. Veleslalom bi moral biti že v ponedeljek, a je bil zaradi premočnega vetra odpovedan.

Ob 3.30 sledi moški smuk s štirimi Slovenci na štartu: Boštjanom Klinetom (24), Martinom Čatrom (28), Klemenom Kosijem (31) in Miho Hrobatom (39).

Biatlonke na 15 km, biatlonci na 20 km

Med smučarskimi tekačicami, ki se bodo borile za medalje na 10 kilometrov prosto, bodo tudi junakinja ponedeljkovega sprinta Anamarija Lampič, Nika Razinger, Manca Slabanja in Alenka Čebašek. Na tekmah biatloncev bodo nastopili Urška Poje in Anja Eržen na 15 kilometrov ter Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan in Mitja Drinovec na 20 kilometrov.

Dogajanje iz Pjongčanga spremljajte v neposrednem prenosu na TVS 2, Valu 202 in MMC-ju.



Deskarji se bodo za medalje udarili v krosu, hitrostni drsalci na 10.000 m, medtem ko imajo sankači na sporedu ekipno tekmo. Medalje bodo prejeli tudi umetnostni drsalci v konkurenci športnih parov.

Od preostalih športov bodo hokejisti nadaljevali olimpijski turnir – v skupinskem delu se bodo pomerile moške ekipe Finske in Nemčije, Norveške in Švedske, Švice in Kanade ter Češke in Južne Koreje, med ženskami pa bo potekal derbi med Američankami in Kanadčankami ter Rusinjami in Finkami. Smučarke prostega sloga čakajo kvalifikacije v akrobatskih skokih. Na sporedu bosta prva in druga vožnja v skeletonu za moške, nadaljevalo se bo tudi predtekmovanje v krlingu.

ČETRTKOV SPORED NA 23. ZOI V PJONGČANGU



Četrtek ob 2.00:

Alp. smučanje, veleslalom (Ž), 1. vožnja

(Ana Drev, Tina Robnik, Meta Hrovat, Ana Bucik)

Ob 2.00:

Skeleton, moški, 1. in 2. vožnja

Ob 2.30:

Umetnostno drsanje, športni pari, prosti program

Ob 3.30:

Alpsko smučanje, smuk (M)

(Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat)

Deskanje na snegu, kros (M), kvalifikacije

Ob 4.10:

Hokej (Ž), ZDA - Kanada

Hokej (M), Finska - Nemčija

Ob 5.45:

Alp. smučanje, veleslalom (Ž), 2. vožnja

Ob 5.30:

Deskanje na snegu, kros (M), finale

Ob 7.30:

Smučarski teki, 10 km prosto (Ž)

(Anamarija Lampič, Nika Razinger, Manca Slabanja, Alenka Čebašek)

Ob 8.40:

Hokej (M), Norveška - Švedska

Hokej (Ž), Rusija - Finska

Ob 9.15:

Biatlon, posamična tekma (Ž), 15 km

(Urška Poje, Anja Eržen)

Ob 12.30:

Biatlon, posamična tekma (M), 20 km

(Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan, Mitja Drinovec)

Hitrostno drsanje, 10.000 m (M)

Smučanje prostega sloga, akrobatski skoki (Ž), kvalifikacije

Ob 13.10:

Hokej (M), Češka - Južna Koreja in Švica - Kanada

Ob 13.30:

Sankanje, štafeta

A. V.