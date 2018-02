V ponedeljek bodo na svoj račun prišla zlasti dekleta

Podelili bodo medalje na srednji skakalnici in v veleslalomu

11. februar 2018 ob 21:11

Pjongčang - MMC RTV SLO

V ponedeljek, peti dan ZOI v Pjongčangu, bodo na svoj račun prišla zlasti dekleta, saj bodo prve medalje podelili alpskim smučarkam in smučarkam skakalkam. Skupno bodo podelili osem kompletov medalj.

Slovenija bo imela v obeh športih močno zastopstvo. Najprej bodo na vrsto prišle alpske smučarke, ki bodo nastopile v veleslalomu. Prva vožnja se začenja ob 2.15 po slovenskem času. Slovenijo bodo predstavljale Ana Drev (štartna številka 11), Tina Robnik (številka 14), Meta Hrovat (19) in Ana Bucik (29). Zlato je v Sočiju osvojila seveda upokojena slovenska šampionka Tina Maze, slovenske ambicije pa tokrat žal ne segajo tako visoko. Druga iz Sočija Anna Veith (dekliški priimek Fenninger) ima številko 18, tretja Viktoria Rebensburg pa 6.

Smučarke skakalce so opravile z zadnjimi treningi pred ponedeljkovo tekmo na srednji skakalnici, ki bo na sporedu ob 13.50 po slovenskem času. Med Slovenkami je bila najboljša Nika Križnar, ki je v drugem skoku doskočila pri 110 metrih in s 74,5 točke zasedla drugo mesto. Križnarjeva je bila s petim mestom najviše uvrščena Slovenka tudi v prvem skoku (109,0 m/64,9). V zadnjem skoku pa je najdlje izmed slovenske četverice skočila Ema Klinec (102,0 m/65,2) - na tretje mesto. Poleg njiju na nastop čakata še Urša Bogataj in Špela Rogelj.

Biatlonce čaka tekma v zasledovanju. Med dekleti bo nastopila Anja Eržen, 46. po šprintu, med fanti pa Jakov Fak (23. po šprintu), Klemen Bauer (26.) in Miha Dovžan (53.). V kvalifikacijah snežnega žleba bo tekmovala deskarka Kaja Verdnik.

Medalje bodo podelili še v umetnostnem drsanju na ekipni tekmi (prosti program), deskarkam na snegu v slopestylu (smučanje po objektih), moškim v smučanju prostega sloga (grbine) ter dekletom v hitrostnem drsanju (1.500 m).

