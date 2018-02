Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher je z zlato medaljo v kombinaciji že izpolnil veliki cilj. Foto: Reuters Sorodne novice Žan Kranjec: Marsikdo bo na tej progi doživel šok

Veleslalom (M): Hirscher z odlično vožnjo v vodstvu

Druga vožnja bo ob 5.45

18. februar 2018 ob 02:10,

zadnji poseg: 18. februar 2018 ob 02:44

Pjongčang - MMC RTV SLO

Tehnični spored moškega programa v alpskem smučanju se začenja z veleslalomom. Glavni favorit Marcel Hirscher je brezhibno odepljal prvo vožnjo. Žan Kranjec je zaostal sekundo in 25 stotink.

Avstrijec se je sprostil po zlati medalji v kombinaciji. S štartno številko pet je brez napak odpeljal progo in je v odličnem položaju.

Kranjec je v seštevku veleslalomu na sedmem mestu, zbral je 182 točk. Za Kranjca je to paradna disciplina na olimpijskih igrah. Na prizorišču je že nekaj časa, progo in razmere na njej je dobro spoznal, treningi so mu uspeli.

