Vrhunci 6. dne: Nemca do zlata s svetovnim rekordom

Severnokorejski par požel veliko zanimanja

15. februar 2018 ob 06:35,

zadnji poseg: 15. februar 2018 ob 07:21

Pjongčang

Nemška umetnostna drsalca Aljona Savčenko in Bruno Massot (235,90 točke) sta v konkurenci športnih parov osvojila zlato olimpijsko odličje.

Nemca sta bila po kratkem programu na četrtem mestu, v prostem programu pa sta zasenčila vse tekmece. Z oceno 159,31 sta v slednjem podrla lasten svetovni rekord.

V Ukrajini rojena 34-letna Nemka je po dveh bronastih olimpijskih odličjih v Vancouvru in Sočiju - na obeh tekmovanjih je bil njen partner Robin Szolkowy - osvojila svojo prvo olimpijsko kolajno najbolj žlahtnega leska, kar velja tudi za pet let mlajšega, v Franciji rojenega Massota, ki je njen partner od leta 2016.

Za Nemčijo je to že osma zlata kolajna na letošnjih igrah v Pjongčangu. Drugo mesto je zasedel kitajski par Sui Wengžing/Han Cong (235,47), bronasto pa kanadski par Meagan Duhamel/Eric Radford (230,15).

Severnokorejski par požel veliko zanimanja

Velike pozornosti je bil vnovič deležen severnokorejski športni par Rjom Tae-ok/Kim Ju-sik, ki je tekmovanje končal na 13. mestu. Drsalca sta edina med 22 športniki iz Severne Koreje, ki sta se po športni plati kvalificirala za nastop na olimpijskih igrah v Pjongčangu, vsi ostali so dobili posebno povabilo v okviru meddržavnega dogovora.

Prva medalja za Španijo

Deskarji so se pomerili v krosu, kjer je olimpijski prvak postal Francoz Pierre Vaultier. Do medalje sta se dokopala še Avstralec Jarryd Hughes in Španec Regino Hernandez. To je prva medalja za Španijo na teh igrah.

Danes ob 7.30:

Smučarski teki, 10 km prosto (Ž)

(Anamarija Lampič, Nika Razinger, Manca Slabanja, Alenka Čebašek)

Ob 8.40:

Hokej (M), Norveška - Švedska

Hokej (Ž), Rusija - Finska

Ob 9.15:

Biatlon, posamična tekma (Ž), 15 km

(Urška Poje, Anja Eržen)

Ob 12.30:

Biatlon, posamična tekma (M), 20 km

(Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan, Mitja Drinovec)

Hitrostno drsanje, 10.000 m (M)

Smučanje prostega sloga, akrobatski skoki (Ž), kvalifikacije

Ob 13.10:

Hokej (M), Češka - Južna Koreja in Švica - Kanada

Ob 13.30:

Sankanje, štafeta

Končne odločitve 6. dne

Alpsko smučanje, smuk (M): 1. A. L. SVINDAL NOR 1:40,25 2 K. JANSRUD NOR +0,12 3. B. FEUZ ŠVI 0,18 Alpsko smučanje, veleslalom (Ž): 1. M. SHIFFRIN ZDA 2:20,02 2. R. MOWINCKEL NOR +0,39 3. F. BRIGNONE ITA 0,46 Deskanje, kros (M): 1. P. VAULTIER FRA 2. J. HUGHES AVS 3. R. HERNANDEZ ŠPA Umetnostno drsanje, športni pari: 1. SAVČENKO/MASSOT NEM 235,90 2. SUI/HAN KIT 235,47 3. DUHAMEL/RADFORD KAN 230,15

M. L.