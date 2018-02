Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Žan Kranjec je bil v tej sezoni tretji v Alti Badii in peti v Adelbodnu. Kako bo opravil z olimpijsko preizkušnjo? Foto: Reuters Dodaj v

Žan Kranjec: Marsikdo bo na tej progi doživel šok

17. februar 2018 ob 13:10

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Žan Kranjec pred nedeljskim veleslalomom čuti nekaj pritiska, razume tudi slovenske navijače, da razmišljajo o kolajni, vendar se sam s tem ne obremenjuje.

Tehnični spored moškega olimpijskega programa v alpskem smučanju se bo v nedeljo začel z veleslalomom. Naslov prvaka bo branil Američan Ted Ligety, od Slovencev pa bosta nastopila Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Kranjec je v tej sezoni svetovnega pokala v Alti Badii stopil na zmagovalni oder, zato nekateri menijo, da bi lahko posegel v boj za medalje.

Pritisk čuti, a ga poskuša odmisliti

"Da ljudje razmišljajo o kolajnah, se mi zdi povsem razumljivo, z njimi se celo strinjam. Zagotovo nisem glavni favorit za odličja, če pogledamo letošnjo sezono, pa sem gotovo med kandidati za uvrstitev med prve tri. Po drugi strani pa se s tem ne obremenjujem, poskušam se osredotočiti le na smučanje. Nekaj pritiska čutim, a ga poskušam odmisliti. Zagotovo si želim dobrega rezultata, vem, kaj moram storiti, razmišljati o morebitnih uvrstitvah pa ni ena izmed njih."

S čim bi bil zadovoljen in s čim razočaran, ne more reči: "Na progi želim dati predvsem svoj maksimum, zagotovo pa si vsak na olimpijskih igrah želi osvojiti medaljo. To pa ne pomeni, da bom razočaran, če je ne bom osvojil."

Jakov Fak ga je odrešil obveznosti

Za Kranjca je to udarna disciplina na olimpijskih igrah. Na samem prizorišču je že nekaj časa, progo in razmere na njej je dobro spoznal, treningi so mu uspeli, prav tako pa mu je ustrezalo to, da se okrog njega ni dvigalo veliko prahu. Ni imel niti veliko obveznosti do medijev, trenerji so ga dobro varovali, še napovedana novinarska konferenca, ki jo naj bi imel, je zaradi proslave odličja Jakova Faka odpadla.

Slabši nastop v Garmischu pozabljen

"To mi je ustrezalo. Za samo tekmovanje je bolje, če ne zaznavamo toliko zunanjih dejavnikov, motečih šumov. Res sem že nekaj časa tu, a sem se povsem posvetil treningu. Vse je šlo po načrtu, počutim se dobro, mislim, da sem dobro pripravljen in v dobri formi. Na zadnji tekmi svetovnega pokala se sicer nisem dobro odrezal, imel sem slab dan, tudi razmere mi niso ustrezale, prepričan pa sem, da bo jutri bolje," je dejal slovenski up.

Marsikdo se na progi ne bo znašel

Razmere na progi in podlago je dobro spoznal, meni, da mu ustreza. "Podlaga je specifična, je zelo agresivna, povsem drugačna kot v Evropi. Marsikdo bo na njej doživel šok oziroma se na njej ne bo znašel, zase verjamem, da se bom," je optimističen veleslalomski specialist, ki natančnejših podatkov o postavitvi proge še nima, verjame pa, da bo prava veleslalomska, primerna olimpijskim igram.

"Vem, da prvo vožnjo postavlja Francoz. Sicer nikoli ne veš, kako in kaj, a malo že pričakujemo, kakšna bo. Po navadi jo postavi v mejah normale, ne preveč zaprto in ne preveč naravnost. To pa imam najraje," je še poudaril 25-letni smučar iz okolice Ljubljane.

Glavni favorit Marcel Hirscher

"Glavni favoriti so standardni: Marcel Hirscher, Alexis Pinterault in Henrik Kristoffersen. Težko je reči, ali imata prva kakšno prednost, ker sta tukaj že tekmovala. Po eni strani je to bolje za prilagoditev na teren, po drugi strani pa se ne morejo posvetiti treningu druge discipline. Za omenjeno trojico pa nas je še nekaj dobrih fantov, ki lahko pridemo med tri najboljše. Po mojem mnenju kakšnih velikih presenečenj ne bo, medaljo pa vseeno lahko dobi kdo, ki na stavnicah ne kotira najvišje," je še dejal Kranjec.

Prva vožnja se bo začela ob 2.15, druga ob 5.45. Prenos bo na TV SLO 2.

T. O.