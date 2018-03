Biatlonec Koreji priboril prvo medaljo v Pjongčangu

Anna Scaffelhuber do sedmega zaporednega zlata

11. marec 2018 ob 21:26

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Zlato je sicer osvojil Ukrajinec Maksim Jarovji z več kot 40 sekundami prednosti pred srebrnim Američanom Danielom Cnossenom. Ta je bil v soboto že tudi zlat.

Do svoje prve paraolimpijske kolajne - celo zlate - je prišel 34-letni Kanadčan Kurt Oatway v superveleslalomu sede. Kanadčan, ki je pred štirimi leti odstopil v treh od šestih disciplin, v katerih je nastopil, je tokrat preprečil novo slavje Američanu Andrewu Kurki.

Danes pa je nastopil tudi najmlajši športnik na teh igrah, 15-letni Brazilec Cristian Cabrera, ki je v omenjeni biatlonski preizkušnji končal na šestem mestu, kar je najboljša uvrstitev Brazilije na zimskih paraolimpijskih ali olimpijskih igrah.

Slivnik v boj v sredo

Za slovenskega udeleženca iger Jerneja Slivnika se bo tekmovalno dogajanje v Pjongčangu začelo v sredo, ko ga čaka prva od dveh tekem, nastopil bo v slalomu.



V alpskem smučanju je nase opozorila Nemka Anna Schaffelhuber, ki je osvojila sedmo zaporedno zlato paraolimpijsko zlato v superveleslalomu stoje. Sedmi naslov je osvojila tudi Henrieta Farkašova, vodila jo je Natalia Šubrtova, pri dekletih z omejenim vidom. Farkašova je slavila tudi včeraj in sicer v smukaški preizkušnji. "Upam, da bodo naši nastopi v navdih in bomo pokazali vsem drugim, kaj lahko dosežemo," je dejala zlata paraolimpijka.

Prvi tekmovalni dan iger pa so do dveh zlatih medalj prišli tudi ruski športniki, ki, tako kot njihovi predhodniki na olimpijskih igrah, prav tako ne smejo tekmovati pod rusko zastavo, temveč kot športniki pod paraolimpijsko zastavo.

Dolgoročno sodelovanje z MOK-om

Pomemben del prvega dne iger pa se je odvil tudi ob tekmovališčih. Sklenili so namreč sporazum med obema komitejema, ki prirejata igre: Mednarodnim olimpijskim (MOK) in paraolimpijskim komitejem (IPC). Njuna predsednika Thomas Bach in Andrew Parsons sta podpisala sporazum, ki podaljšuje partnersko sodelovanje vsaj do leta 2032.

Z novim sporazumom so nadgradili starega iz Londona 2012, z njim pa so potrdili zavezo vseh olimpijskih kandidatov, ki želijo prirediti igre, da v program uvrstijo tudi izvedbo paraolimpijskih iger. Sporazum pa predvideva tudi pomoč MOK-a pri večji prepoznavnosti in izvedbi tekmovanj na paraolimpijskem delu vsakih iger.