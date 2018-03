Foto: Paraolimpijske igre so se začele!

Na igrah 570 udeležencev iz 48 držav

9. marec 2018 ob 12:58

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Z današnjo uvodno slovesnostjo v Pjongčangu se začenjajo paraolimpijske igre. Največji dogodek za športnike invalide bo v Južni Koreji na istih prizoriščih, ki so februarja že gostila olimpijske igre, potekal do 18. marca.

Na igrah nastopa tudi slovenski smučar Jernej Slivnik.

Začelo se je ob 12. uri

Potem ko je konec februarja v Pjongčangu ugasnil olimpijski ogenj in se je končal največji športni dogodek leta, bodo danes svoje največje tekmovanje začeli še športniki invalidi. Slavnostno odprtje, kjer bo imel slovensko zastavo v rokah mladi, šele 17-letni Slivnik, se je začelo ob 12. uri po slovenskem času.

570 udeležencev iz 48 držav

Na 12. zimskih paraolimpijskih igrah bo nastopilo 570 udeležencev iz 48 držav, merili se bodo v šestih panogah (alpsko smučanje, biatlon, smučarski tek, deskanje, hokej in krling). Skupno bodo podelili 133 kompletov medalj. Za tri države bo udeležba na takšnih igrah prva: za južnokorejsko sosedo Severno Korejo, Gruzijo in Kazahstan, medtem ko bodo ruski športniki, na igrah jih bo 30, tekmovali pod zastavo mednarodnega paraolimpijskega komiteja.

Slivnik v akciji 14. in 17. marca

Slovenska delegacija na igrah je sicer petčlanska, ob edinem tekmovalcu so v Pjongčangu še trener Roman Podlipnik, njegov pomočnik in tudi sam nekdanji paraolimpijec Gal Jakič, vodja ekipe Roman Jakič in fizioterapevtka Manca Vida. Slivnik se bo v slalomu meril 14. marca, v veleslalomu pa 17. marca.

