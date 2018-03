Paraolimpijec Slivnik čuti pritisk velike tekme

Prva vožnja ob 1.30, druga pa ob 6.00

16. marec 2018 ob 17:30

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Edini slovenski udeleženec paraolimpijskih iger v Pjongčangu Jernej Slivnik bo v soboto zgodaj zjutraj po slovenskem času nastopil na slalomu. 17-letni Slivnik je v sredo ostal brez uvrstitve, potem ko je odstopil v prvi vožnji veleslaloma.

V slovenskem taboru v Južni Koreji imajo nekaj težav, saj se 17-letni tekmovalec slabo počuti, čuti pa tudi posledice pritiska in treme velikega tekmovanja.

Slivnik čuti pritisk

"Čuti pritisk tekme, to lahko rečemo. Kako močno, pa ve samo on. Mislim, da se bo jutri pokazalo, kako je z njim. Danes se nekoliko slabše počuti. A računamo, da bo kljub vsemu nastopil, tudi ekipa se na to pripravlja. Jernej je kljub vsemu tak tekmovalec, da ne bo izpustil paraolimpijskega starta. Želim si, da bi šel z nekim napadalnim pristopom in da bo pokazal, kar zna. Mene zanima njegov dober nastop, da postavi piko na konec tega obdobja. Lahko pričakujemo, da bo še imel nekaj paraolimpijskih nastopov, vsaka naslednja tekma pa bo malo lažja," je dejal o drugem nastopu Slivnika nekdanji paraolimpijec, zdaj pa pomočnik trenerja Gal Jakič.

Dež je načel progo

"Razmere so po dežju slabše, kot bi si želeli. Malo je k temu pomagalo tudi ohladitev, v zadnjem dnevu se je temperatura spustila za 30 stopinj. Na zgornjem delu proge so razmere slabe, vidi se, da so se začele snežne plošče lomiti in prireditelje čaka veliko dela, da bodo zagotovili normalne razmere za tekmo. Pravijo, da to naj ne bi bila težava, a bo vse skupaj kar izziv," je dogajanje pred koncem iger Jakič.

Slalomisti bodo v Jeongseonu nastopali v soboto zgodaj zjutraj: ob 1.30 po slovenskem času bo na sporedu prva vožnja, druga se bo začela ob 6. uri.

V Pjongčangu sicer športniki invalidi dejavni tudi na netekmovalnih področjih. Krovna organizacija IPC je podelila paraolimpijski red, najpomembnejše odlikovanje na tem področju; dobil ga je Kanadčan Patrick Jarvis, nekdanji aktivni športnik, tekmoval je na igrah v Barceloni 1992, ki je zdaj aktiven kot vodja ekipe in deskanja v kanadski reprezentanci. Na igrah v Vancouvru pa je bil pomemben del organizacijske ekipe.

Marie Bochet, Rudolf Klemetti in Birgit Skarstein pa so trije športniki, ki so jih izbrali v komisijo športnikov Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC). Izbrali so jih njihovi sotekmovalci na volitvah med igrami, udeležilo se jih je 459, kar predstavlja 80 odstotkov vseh aktivnih udeležencev tekmovanja. Komisija športnikov je povezovalni člen med tekmovalci in vodstvom pri izvedbi tekmovanj in uvajanju novosti.

A. V.