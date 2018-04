Ani Velenšek še manjka kondicije in moči

Zadnji dan EP-ja v judu Slovenci hitro izpadli

28. april 2018 ob 12:59

Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA

Zadnji dan evropskega prvenstva v judu slovenski borci niso imeli posebnega uspeha in so v Tel Avivu hitro končali svoje nastope.

Osma nosilka Ana Velenšek (nad 78 kg), Klara Apotekar (do 78 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg) so izgubili uvodne dvoboje.

Klara Apotekar jo morala priznati premoč Loriani Kuka s Kosova, od njene polsestre Ane Velenšek, ki po odsotnosti (to je njeno prvo veliko tekmovanje po olimpijskih igrah v Riu) še ni na najvišji ravni, je bila boljša Hrvatica Ivana Marinič, Vito Dragič pa je klonil pred Poljakom Maciejom Sarnackem.

"Z borbo vsekakor nisem zadovoljna, tudi zato, ker sem isto tekmico na zadnji tekmi premagala, razočaranje je zato še toliko večje. Najbolj mi v borbi manjka kondicije in seveda več moči, na tem bomo zdaj delali naprej," je povedala Velenškova, ki je zaradi neaktivnosti dobila tri kazni.

"Privajam se še na to kategorijo, v kateri nimam veliko tekem za sabo, a nekje je treba začeti. Po olimpijskih igrah je to moja prva večja tekma in gremo naprej. Stil borbe je drugačen, pozna se velika razlika v teži, dalj časa traja, da se navadiš. Mislim, da mi uspeva, ampak mi precej še manjka," je še dodala bronasta iz Ria.

Prvenstvo je bilo sicer za Slovenijo izjemno uspešno, saj je Adrian Gomboc postal evropski prvak, Tina Trstenjak pa je osvojila srebrno medaljo.

T. O.