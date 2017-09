Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Dejan Tonejc je postal svetovni podprvak. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Balinar Janžič svetovni prvak, Tonejc podprvak

V finalu še dva Slovenca

23. september 2017 ob 15:47

Casablanca - MMC RTV SLO, STA

Slovenski balinar Davor Janžič je na svetovnem prvenstvu v Maroku osvojil zlato medaljo v natančnem zbijanju.

Janžič je za naslov prvaka je premagal tri konkurente iz Hrvaške, Peruja in Črne gore in osvojil prvo mesto. Pred zbijanjem zadnje pozicije sta Davor Janžič in Hrvat Marko Beaković zbrala enako število točk - 19. V neposrednem dvoboju je slovenski reprezentant ohranil mirnost in natančnost, Hrvat pa je zgrešil.

"Vseskozi sem lepo zbijal posamezne pozicije. Na koncu sem ohranil zbranost, zadel balina za pet točk in se veselim zlatega odličja," je bil po finalu zadovoljen Škofjeločan, ki bo imel naslednjo priložnost za zlato skupaj z Juretom Kozjekom med dvojicami.

Slovenska dvojica se bo potegovalo na drugo zlato odličje s Srboma Milošem Milakovićem in Srdjanom Butorcem, prav tako pa Anže Petrič v zadnji disciplini prvenstva, v finalu hitrostnega zbijanja s Hrvatom Leom Brnićem.

Tonejc osvojil srebrno medaljo

Že pred tem je Dejan Tonejc osvojil srebrno medaljo v bližanju in zbijanju v krog, potem ko je v finalu izgubil proti Tunizijcu Achrefu Zouaouiju.

Do odločitve je prišlo sredi dvoboja, ki je Tunizijec povedal s tremi točkami. Slovenec je imel priložnost, da zmanjša razliko z zadetim balinom za dve točki, vendar je ni izkoristil.

Uspešna je bila naša dvojica Davor Janžič - Jure Kozjek, ki je v polfinalu popolnoma nadigrala francoski par Danny Montels - Gregory Chirat kar s 13:1. Za naslov svetovnega prvaka se bosta naša pomerila s srbsko dvojico Miloš Milakovič - Srdjan Butorac, ki je bila boljša od Monačanov Nicolasa Laugiera in Fabiena Peyreta s 13:6.

Slovenija ima še dve finalista. Anže Petrič se bo v hitrostnem zbijanju spoprijel s Hrvatom Leom Brnićem, Davor Janžič pa v natančnem z njegovim rojakom Markom Beakovićem, Črnogorcem Miroslavom Petkovićem ter Perujcem Jesusom Altamiranom.

V klasični igri je svetovni prva Argentinec Pablo Montemerlo, ki je v finalu premagal Hrvata Pera Ćubelo z 11:6.

A. V.