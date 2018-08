Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Po dopoldanskem nastopu v kvalifikacijah in celodnevnem čakanju na razlpet je Teji Belak odleglo. Ljubljančanka bo v finalu tekmovala petič v svoji karieri in četrtič po vrsti. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Belakovi uspelo, Kysslefova prva rezerva

Na preskoku najboljša ocena kvalifikacij za Boglarko Devai

3. avgust 2018 ob 08:53

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Teja Belak se je s sedmo oceno kvalifikacij na preskoku prebila v nedeljski finale evropskega prvenstva v gimnastiki v Glasgowu.

Ocena 13,816 je bila dovolj, da se je najboljša slovenska telovadka četrtič zapored uvrstila v finale najboljše osmerice na stari celini. Leta 2013 je bila v Moskvi četrta. Tjaša Kysselef je prejela dvanajsto oceno 13,699, ker pa lahko v finalu nastopita le dve Rusinji, je vseeno prva rezerva.

"Glede na oceno nisem verjela, da bom v finalu. Lani sem z veliko višjo oceno komaj prišla v finale. Nisem pričakovala, zato sem toliko bolj vesela," je povedala Belakova.

Najboljšo oceno kvalifikacij na preskoku je dobila Madžarka Boglarka Devai (14,616), druga je bila Francozinja Coline Devillard (14,183), tretja pa Rusinja Angelina Melnikova (14,166).

Preostali slovenski nastopi v Glasgowu niso bili dovolj za finale osmerice. Belakova je bila še 21. na gredi, 45. na dvovišinski bradlji, Adela Šajn 25. na gredi in 78. na parterju, Lucija Hribar 52. na parterju in 46. na bradlji, Kysselefova pa 71. na parterju in 76. na bradlji.

Slovenija je kot ekipa končala na 17. mestu s skupnim zbirom točk 142,397. Nastopilo je 26 ekip.

Po koncu kvalifikacij je dogajanje povzel še selektor Andrej Mavrič: "Občutki so mešani, ker nam je uspelo doseči en finale na preskoku, žal Tjaši ni uspelo tretje leto po vrsti. Je grenak priokus. Zadnja skupina, zadnja tekmovalka jo vedno prehiti. Ne gre in ne gre ji preboj med osmerico. Smo veseli za Tejo in žalostni za Tjašo. Smo zelo konkurenčni kot ekipa, prehiteli smo vse ekipe našega ranga. Ekipa je kar dobra, ni pa konkurenčna najboljšim. Kaj več se ekipno ne bi dalo storiti."

T. O.