Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Bo boks pometen na smetišče olimpijske zgodovine? Foto: EPA Dodaj v

Boks utegnejo črtati z olimpijskih iger

Ob olimpijske igre že leta 2020?

26. april 2018 ob 13:13

Lozana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna amaterska boksarska zveza (AIBA) je izvršnemu odboru Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) poslala poročilo o svojem delu in načrtovanih dejavnostih.

Poročilo je februarja letos zahteval MOK, katerega predsednik Thomas Bach je pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu dejal, da lahko boks izgubi status olimpijskega športa.

Bach je tedaj omenil, da bi se "lahko zaradi slabega vodenja AIBA-ja to zgodilo že na naslednjih poletnih igrah v Tokiu 2020".

Zamrznitev vseh odnosov z boksarsko federacijo

Dodal je, da AIBA nima jasnih internih pravil odločanja, vprašljivo je bilo imenovanje novega predsednika, prav tako pa obstaja veliko spornih vprašanj o financah, sojenju, kar se je pokazalo tudi na prejšnjih igrah v Riu de Janeiru, in protidopinškem sistemu. Etična komisija MOK-a je tedaj že začela preiskavo, obenem pa so zamrznili vse odnose z boksarsko federacijo razen tistih na delovni ravni.

Virgets: Postorili smo že veliko dela

V poročilu je vodstvo navedlo sedanje in prihodnje dejavnosti na področju vodenja, financ in športne integritete ter izpostavilo dva popolnoma nova programa o širitvi boksa in enakosti spolov. Tom Virgets, izvršni direktor AIBA-ja, je dejal, da so v zadnjih mesecih postorili že veliko dela in "naredili velik napredek". Prav tako pripravljajo nov temeljni dokument razvoja boksa, ki ga bo izvršni odbor AIBA-ja obravnaval julija, v razpravo pa ga bodo dobile tudi vse članice.

M. L.