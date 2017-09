Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mihael Žgank je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti v kategoriji do 90 kilogramov osvojil srebrno medaljo - zgodovinsko prvo za slovenski moški judo. Foto: EPA Ravno danes sva se pogovarjala z glavnim trenerjem Marjanom Fabjanom, ki se je spomnil anekdote izpred let, ko je Žgank postal državni prvak pri mlajših dečkih. Prišel je v telovadnico in vprašal, kdo je ta fant. Jaz ga ne poznam, je takrat trdil Fabjan ... In tak je bil Žgank vseskozi. Nekako neopazen, ko pa je prišla tekma, je zmagal. Igor Trbovc VIDEO Prva medalja za slovenski... Sorodne novice Zgodovinska medalja judoista Mihaela Žganka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Borec, ki deluje neopazno, na koncu pa zmaga

Mihael Žgank - športnik, ki je tudi diplomiral

2. september 2017 ob 09:40

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Svetovno prvenstvo v judu je kar čez noč ustvarilo novega slovenskega športnega junaka. Celjan Mihael Žgank je postal prvi Slovenec z odličjem s svetovnega prvenstva v judu.

Na tekmovanju v dvorani Laszlo Papp ga je ob tatamiju spremljal Igor Trbovc iz judoistične šole Marjana Fabjana. Žgank, član Sankakuja na Lopati pri Celju, je suvereno premagoval tekmece (na koncu je osvojil srebrno medaljo) in pri tem izstopal predvsem z mirnostjo, s katero se je lotil tekmecev. A takšen je po prepričanju Trbovca že vseh 16, 17 let, kolikor trenira v klubu.

"Začel je v naši sekciji v Grižah, potem šel skozi sistem šol Sankakuja. Ravno danes sva se pogovarjala z glavnim trenerjem Marjanom Fabjanom, ki se je spomnil anekdote izpred let, ko je Žgank postal državni prvak pri mlajših dečkih. Prišel je v telovadnico in vprašal, kdo je ta fant. Jaz ga ne poznam, je takrat trdil Fabjan ... In tak je bil Žgank vseskozi. Nekako neopazen, ko pa je prišla tekma, je zmagal, dal vse od sebe," se je mladih let svojega varovanca v metropoli ob Donavi spomnil Trbovc.

A takrat so se pravi treningi šele začenjali. Žgank je bil v reprezentanci že kot kadet, a takrat v mednarodnem smislu ni izstopal, v širši svetovni vrh se je začel prebijati z uspehi med mladinci, lani se je z 22 leti uvrstil tudi na olimpijske igre v Rio de Janeiru. Takrat ga je na tekmovanjih vodila zlata olimpijka Urška Žolnir, s Trbovcem, ki zasluge za uspeh pripisuje celotnemu strokovnemu vodstvu kluba na čelu s Fabjanom, ki skrbi za vse programe dela, pa je Sloveniji priboril prvo medaljo na SP-ju.

Tudi na tekmi je Žgank na pogled z agresivno pričesko in mišičastim stasom na tatamijih deloval kot nekakšen divjak, a to je le zunanja podoba borca. "V resnici je z njim ravno obratno. Zelo je zbran, osredotočen, in ko je treba, da največ od sebe. Značajsko je res zelo miren in dobro premisli, preden kaj naredi," še pravi Trbovc. Že dejstvo, da je klub napornim treningom za olimpijske igre 2016 končal tudi fakulteto, po izobrazbi je inženir živilstva in prehrane, da vedeti, da ima v življenju jasno zastavljene cilje.

Letošnje leto pa je bilo Žgankovo leto. Trbovc je prepričan, da je pripravljen kot še nikoli in da je bil za kolajno nared že aprila na evropskem prvenstvu v Varšavi. "Takrat je imel slab žreb. Naletel je na nasprotnika, ki mu po načinu borbe ne ustreza, in ta ga je presenetil. Potreboval je kar nekaj časa, da se je pobral. Res smo ga morali motivirati, da se je 100-odstotno vrnil na treninge. Takrat je imel težke trenutke, kar je razumljivo, a zdaj se je to obrestovalo," še razmišlja Trbovc.

Na SP-ju je bilo zelo pomembno, da tekmovalec in Trbovc, pa tudi Fabjan, ki se je vključil v pripravo na vsako tekmo, niso dvomili o uspehu. "Šli smo od nasprotnika do nasprotnika, ga analizirali in se pripravili. Prav vsak, tudi Estonec v prvem krogu, je bil nevaren, saj Mihi ne leži. Sam sem vedel, da lahko v vsakem dvoboju zmaga, če bo naredil, kar mora. V finalu ga je drobna napaka stala zlata, pa tudi tekmec je imel kanček sreče."

Po tekmovanju pa sta bila enako izčrpana oba, tekmovalec in trener: "Ves čas se s tekmovalcem boriš skupaj, vidiš položaj z drugega zornega kota, a ne moreš nanj vplivati. Tukaj je veliko adrenalina. Imel je šest borb in vsaka je zelo izčrpala tudi mene."

T. O.