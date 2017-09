Božič in Kragljeva tik pod zmagovalnim odrom

Nedelja je po polfinalnih vožnjah obetala veliko, saj je imel Božič najhitrejši čas, s katerim se je prebil v finale. A tam mu ni šlo, saj je bil prepočasen, izgubljal je iz metra v meter in se ob prihodu skozi cilj moral zadovoljiti s četrtim mestom. Zmagal je Nemec Sideris Tasiadis pred Slovakoma Alexandrom Slavkovskim in Matejem Benušem.

"To je že peta tekma letos, kjer sem stopničke vrgel stran z eno napako na progi. To me spremlja že vso sezono, a sem vseeno zadovoljen z današnjimi predstavami, tako v polfinalu kot tudi v finalu. Nisem se ustrašil, napadel sem in veslal, kot želim veslati. Tak čas, kot je danes postavil zmagovalec, ta je res zelo dober. Spodnji del je bil zelo zahteven, tam je uspel še pridobiti, v tej sezoni zmagujejo res serijski zmagovalci. Sam napadam iz ozadja, to mi je všeč in upam, da se mi bo za konec sezone ves ta trud obrestoval," je za Val 202 povedal Božič.

"Naslednji teden nas čaka še ena tekma. Moram se spočiti, se privaditi na vodo v Seuu, potem pa domov za en teden, saj sledi še svetovno prvenstvo, kjer prav gotovo upam, da se mi bo izšlo za dober rezultat," je zaključil Božič, ki je še lansko sezono veslal v letos po novem neolimpiski disciplini kanuistični dvojec skupaj s Sašem Taljatom.

Podobna usoda z uvrstitvijo tik pod zmagovalni oder je doletela kajakašici, v finalu sta nastopili dve Slovenki. Kragljeva je bila četrta, Eva Terčelj pa mesto slabša. Zmagala je Nemka Ricarda Funk pred Avstralko Jessico Fox in Avstrijko Liso Leitner.

V polfinalu so danes obtičali še trije slovenski kanuisti, Jure Lenarčič je bil 12., Anže Berčič 15., Benjamin Savšek pa 16. Za največji uspeh ekipe je tako poskrbel kajakaš Peter Kauzer, ki je v soboto osvojil tretje mesto.

Karavana slalomistov se bo zdaj preselila v Španijo, zadnja tekma svetovnega pokala bo prihodnji konec tedna v Seu d'Urgellu. Konec septembra najboljše krotilce brzic čaka še svetovno prvenstvo v francoskem kraju Pau.