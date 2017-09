Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Tom Brady je po zadnjem zadetku takoj pokazal, da sledi akciji za dve točki. Foto: Reuters Dodaj v

Brady s petim zadetkom Patriotom prinesel zmago

Pregled 3. tedna Lige NFL

25. september 2017 ob 07:33

New York - MMC RTV SLO

Nogometaši New Englanda so v 3. tednu Lige NFL v izdihljajih tekme v gosteh premagali Houston s 36:33.

Junak tekme je bil Tom Brady, ki je vrgel kar pet podaj za zadetek (25/35, 378 jardov). Gostitelji so 2 minuti in 24 sekund pred koncem tekme s četrtim zadetim prostim strelom Ka'imija Faibairna pobegnili v vodstvo 33:28. Patrioti so se v zadnjem napadu dvakrat znašli v škripcih (3. poskus in 12 ter 3. poskus in 18), a je Brady obakrat sčaral rešitev, prvič je našel Roba Gronkowskega, drugič pa Dannyja Amendolo. Že v naslednji akciji je odločilno podajo za zadetek ujel Brandin Cooks.

Edina brez poraza sta Kansas City in Atlanta. Prvi je v gosteh premagal LA Chargerse s 27:10, drugi pa v gosteh Detroit s 30:26.

Liga NFL, 3. krog:

SAN FRANCISCO - LA RAMS 39:41

JACKSONVILLE - BALTIMORE 44:7

BUFFALO - DENVER 26:16

CHICAGO - PITTSBURGH 23:17 (podaljšek)

DETROIT - ATLANTA 26:30

INDIANAPOLIS - CLEVELAND 31:28

MINNESOTA - TAMPA BAY 34:17

NEW ENGLAND - HOUSTON 36:33

NY JETS - MIAMI 20:6

PHILADELPHIA - NY GIANTS 27:24

CAROLINA - NEW ORLEANS 13:34

TENNESSEE - SEATTLE 33:27

GREEN BAY - CINCINNATI 27:24 (podaljšek)

LA CHARGERS - KANSAS CITY 10:24

WASHINGTON - OAKLAND 27:10

Ponedeljek:

ARIZONA - DALLAS

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod: Buffalo, New England (2-1), Miami (1-1), NY Jets (1-2)

Sever: Pittsburgh, Baltimore (2-1), Cleveland, Cincinnati (0-3)

Jug: Tennessee, Jacksonville (2-1), Indianapolis, Houston (1-2)

Zahod: Kansas City (3-0), Denver, Oakland (2-1), LA Chargers (0-3)

Konferenca NFC

Vzhod: Philadelphia, Washington (2-1), Dallas (1-1), NY Giants (0-3)

Sever: Minnesota, Detroit, Green Bay (2-1), Chicago (1-2)

Jug: Atlanta (3-0), Carolina (2-1), Tampa Bay (1-1), New Orleans (1-2)

Zahod: LA Rams (2-1), Arizona (1-1), Seattle (1-2), San Francisco (0-3)

S. J.