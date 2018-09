Deževen praznik triatlona požel občudovanje turistov

Triatlonci so se na Triglav triatlonu Bled 2018 v organizaciji triatlonskega kluba Trisport Exoterm Kamnik pomerili za naslove državnega prvaka v triatlonu na standardni razdalji (1.500 metrov plavanja, 40 kilometrov kolesarjenja in 10 kilometrov teka). Med moškimi je zmagal Jure Majdič pred Grego Dolinarjem in Domnom Obrezo, pri ženskah pa je bila najmočnejša Nina Mandl. Foto: MMC RTV SLO/T. O.