Adrian Gomboc slavi uspeh kariere: v Tel Avivu je postal evropski prvak v kategoriji do 66 kg.

Drakšič v trenerski vlogi Adriana Gomboca takoj popeljal do zlata

Tina Trstenjak na tatami v petek

26. april 2018 ob 16:09,

zadnji poseg: 26. april 2018 ob 18:11

Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA

V Tel Avivu se je začelo evropsko prvenstvo v judu, že prvi dan pa Slovenija slavi izjemen uspeh. Adrian Gomboc je postal evropski prvak v kategoriji do 66 kg!

To je bil popoln dan za Prekmurca, ki mu je uspelo nadgraditi lansko srebro iz Varšave. Mlel je tekmece, v polfinalu po zlati točki opravil z Azerbajdžancem Orkanom Šafarovom, v finalu pa mu ni bil kos niti stari znanec, Italijan Medves Matteo. Po minuti in pol finalne borbe je Gomboc tekmeca že položil na hrbet in povedel z vazarijem, kar je bilo na koncu ključno.

"Res sem vesel, sploh ne vem, kaj naj rečem. Pokazal sem, da znam in zmorem. Za menoj je naporen dan, imel sem nekaj zdravstvenih težav pred tekmo, ki sem jih uspel odmisliti. Šel sem svojo pot - kot vedno. Na velikih tekmah sem vedno pokazal dobre borbe, tako je bilo tudi tokrat. Ne smeš se ozirati na tekmece, veliko nosilcev je tukaj izpadlo, Italijan je bil presenečenje, do 66 kg je tako, pride do velikih presenečenj. Sam sebe ne smatram za presenečenje, nadgradil sem lansko srebro," je povedal Gomboc.

Že dopoldne je Gomboc napovedal velik uspeh. Z iponoma je ugnal Ukrajinca Gevorga Hačatriana in Turka Sinana Sandala, nato pa z vazarijem še Izraelca Tala Flickerja.

To je že 45. medalja za slovenski judo na EP-jih. Med moškimi je bil evropski prvak sicer do zdaj le Rok Drakšič (2013), ki je novi trener Adriana Gomboca, odkar se je po vseh zapletih iz Sankakuja preselil v judoistični klub Bežigrad.

Sestri Maruša in Anja Štangar sta na svojem prvem članskem evropskem prvenstvu osvojili nadvse spodbudno sedmo mesto. Tina Trstenjak bo nastopala jutri, Ana Velenšek pa v soboto. Obe naj bi bili v igri za medaljo. Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

