Fabjan: Vseh osem spada v širši krog favoritov

Manjkala bosta Velenškova in Drakšič

18. april 2017 ob 13:14

Celje - MMC RTV SLO/STA

Olimpijska prvakinja Tina Trstenjak bo prvi slovenski adut na evropskem prvenstvu v judu, ki bo od četrtka do nedelje v Varšavi.

Slovenija bo imela na Poljskem osem tekmovalcev, ki bodo skušali povečati bero medalj na prvenstvih stare celine. Do zdaj so jih Slovenci osvojili 42.

Poleg Trstenjakove bodo v ženski konkurenci nastopale še Andreja Leški, Anka Pogačnik in Klara Apotekar. Pri moških bodo na tatamije stopili Matjaž Trbovc, Adrian Gomboc, Martin Hojak in Mihael Žgank.

Med uveljavljenimi imeni slovenskega juda manjkata poškodovana olimpijca Roki Drakšič, lani bronast na EP-ju v Kazanu, ki je uspešno prestal operacijo kolena, in Anamari Velenšek, ki se po lanski poškodbi in bronasti medalji na OI v Rio de Janeiru počasi vrača med najboljše.

"Kot vsa leta sem trenirala po programu Marjana Fabjana. Sama si želim dobre borbe, in če bodo dobre, tudi izid ne bo izostal," je povedala branilka naslova Trstenjakova, ki je imela po Riu malo daljši premor kot v preteklih letih, tudi nekaj več obveznosti s pokrovitelji in navijači, a prepričana je, da sta s trenerjem uspešno vzpostavila mejo, ki dovoljuje obveznosti ob treningih.

"Neuspeh bi bil, če bi se z EP-ja vrnili brez medalje, saj je ekipa izbrana tako, da prav vsi spadajo v širši krog favoritov. Je pa to še eno od številnih evropskih prvenstev in kaj novega ni povedati. Ekipa je pomlajena, malo pa sem razočaran, da so nekatere perspektivne tekmovalke to tekmovanje odpovedale, saj so imele priložnost in lahko bi nastopili tudi z ekipo," pravi glavni strateg Marjan Fabjan in dodaja, da so vsi njegovi varovanci dobro pripravljeni, a EP je le prvi cilj, saj bo za najboljše še pomembnejše avgustovsko svetovno prvenstvo v Budimpešti.

R. K.