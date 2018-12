Katja Fain bo plavala na 200 in 400 metrov prosto. Foto: www.alesfevzer.com Neža Klančar je na mladinskih olimpijskih igrah osvojila dve medalji. Foto: Twitter Sorodne novice Stevens zaradi dokumentov ne bo branil naslova svetovnega podprvaka Dodaj v

Fainova ogroža rekord Sare Isaković

10. december 2018 ob 09:39

Hangdžov - MMC RTV SLO, STA

V Hangdžovu na Kitajskem se bo v torek začelo 14. svetovno prvenstvo v plavanju v kratkih bazenih. Slovenijo zastopajo trije plavalci - Peter John Stevens, Neža Klančar in Katja Fain.

Že prvi dan bo pokazal, kaj so Slovenci opravili na pripravah. Fainovo čaka dvojni program. Najprej nastop na 200 m prosto, kjer bo od dobri formi v nevarnosti državni rekord Sare Isaković iz leta 2005 (1:56,84), saj ima Fainova osebni rekord le tri desetinke slabši. Pozneje sledi še nastop na 400 m prosto.

Mlada Mariborčanka, po letih še mladinka, poudarja, da nabira predvsem izkušnje. "Želja so osebni rekordi," pravi plavalka Branika, ki ima za sabo nekoliko slabšo poletno sezono, prepričljiva pa je bila v jesenskem pripravljalnem obdobju, ko so osebni rekordi padali kot za stavo. Njena glavna disciplina bo najbrž petkov nastop na 400 m prosto, kjer ima deveti prijavljen izid in možnost za presenečenje.

Stevens ne bo branil srebra na 50 m prsno

Po zapletih z dokumenti v ZDA in na Kitajskem že prvi dan paradni nastop čaka tudi Stevensa. Ta na 100 m prsno napoveduje finale in osebni rekord, najbrž pa se bo moral za to zelo približati tudi državnemu rekordu Damirja Dugonjića iz Dohe 2014 (57,06), do katerega pa mu manjka še devet desetink.

"Zmeraj sem pozitivno naravnan. Vedno si moraš stvari želeti, da boš na koncu visoko in dobil, kar si želiš," pravi Stevens, poleti dobitnik kolajne na evropskem prvenstvu v 50-metrskem bazenu v Glasgowu. Najbrž je za Stevensa realen polfinale, sam pa si želi korak višje. Vendar najboljšega Slovenca zaradi predčasne vrnitve v ZDA ne bo konec tedna na tekmi na 50 m prsno, kjer bi moral braniti srebro z zadnjega tekmovanja.

Tudi Klančarjeva bo napadala osebne rekorde

Klančarjeva bo v torek še navijala za soplavalca iz reprezentance, v sredo pa bo imela prvo priložnost za napad na lasten državni rekord 53,81 na 100 m prosto. "Sem sem prišla z željo po novih osebnih rekordih, ki so tudi državni," zadržano pravi dobitnica dveh kolajn z oktobrskih mladinskih olimpijskih iger v Buenos Airesu. Z novim rekordom na 100 m prosto bi bila tudi blizu nastopa v polfinalu.

V mednarodnem merilu veliko od tekmovanja pričakujejo Kitajci, ki jih bo zastopalo 42 plavalcev. Za zdaj je breme dosežkov na Vang Šunu, ki brani zlato na 200 m mešano z zadnjega prvenstva v kratkih bazenih pred dvema letoma v kanadskem Windsorju. V Windsorju je bil eden od zvezdnikov prvenstva Južnoafričan Chad Le Clos, ki bo v Hangdžovu, eni od starodavnih kitajskih prestolnic, branil vse tri naslove v delfinu.

V ženski konkurenci bo vse tri naslove v mešani konkurenci branila madžarska zvezdnica Katinka Hosszu, letošnji svetovni pokal pa je pokazal, da bo tokrat njena najmočnejša tekmica verjetno Avstralka Emily Seebhom.

