Foto: Cambridge se je oddolžil Oxfordu za poraz

Športni dogodek z eno najdaljših tradicij na svetu

24. marec 2018 ob 19:28

London - MMC RTV SLO, STA

V prestižnem veslaškem obračunu univerz Oxford in Cambridge, letos je bil že 164., so slavili veslači Cambridgea, s čimer so se oddolžili nasprotnikom za lanski poraz.

Na veslaški progi na Temzi so letos zmagovalci v 164. izvedbi dirke potrebovali 17 minut in 51 sekund (lani Oxford točno 17 minut) za 6,8 kilometra (4 milje in četrt) dolgo traso med mestnima predeloma Putney in Mortlake.

Svetlomodri v osmercu Univerze Cambridge letos ničesar niso prepuščali naključju. V njihovi posadki je bil z 208 centimetri visoki in 106 kilogramov težki Američan James (The Godzilla) Letten izdatna pomoč ekipi, s to višino tudi najvišji veslač v čolnu v zgodovini univerzitetnih dvobojev.

Cambridge je že takoj po startu od mosta Putney z 39 zavesljaji v minuti povedel in začel nabirati prednost meter za metrom. Glavni sodnik, nekdanji vrhunski olimpijec Matthew Pinsent, je dobro opravil svoje delo, z rjovenjem posadki dobro usmerjal vsako na svoj del Temze, da se nista sabljali z vesli, prednost svetlomodrih pa je rasla. Po šestih minutah je na mostu Hammersmith znašala že tri dolžine, pri železniškem mostu Barnes pa že šest. Dvoboj je bil tako odločen že veliko pred ciljem.

"Imeli smo srečo, da smo letos imeli nov poskus, potem ko smo lani izgubili. Želeli smo se vrniti in zmagati. Res smo se ujeli, veliko so nam pomagali starejši soveslači. Zanimivo je, da je celotna proga dolga skoraj sedem kilometrov in da bodo prišli odseki, kjer boš lahko malo popustil. A ni bilo tako, dobro smo vedeli, da moramo od starta pritisniti na vso moč. Na papirju podatki ekip ne povedo vsega, imeli smo odličnega trenerja in danes se nam je vse izšlo," je po tekmi dejal najvišji mož v zmagovalnem čolnu Letten.

Rekord proge je iz leta 1998, z dosežkom 16:19 minute pa si ga lasti univerza Cambridge, ki je takrat veslala s povprečno hitrostjo 24,9 km/h. Pet let pozneje je Oxford dobil dirko z najtesnejšo razliko v zgodovini in se veselil zmage s 30 centimetri oziroma čevljem razlike, kot temu rečejo na Otoku.

V ženski izvedbi so bile tudi danes tako kot lani zmagovalke tekmovalke Cambridgea. Veslačice so imele letos 73. tekmo, šele četrto na isti londonski trasi kot moški. V skupnem seštevku so prav tako boljše današnje zmagovalke, ki imajo 43 zmag in 30 porazov, danes so slavile s prednostjo sedmih čolnov.

Dolga zgodovina prestižne dirke

Prvič so jo izvedli že davnega leta 1829. V 188 letih sta se posadki temnomodrega Oxforda in svetlomodrega Cambridga le enkrat, leta 1877, razšli brez zmagovalca, ker je sodnik na cilju zaspal in ni videl, kdo je prvi prečkal ciljno črto. Za to tekmo veljajo številne različne razlage. Ena od legend je, da sta bila čolna res zelo izenačena, glavni razlog, da ni zmagovalca, pa je, da naj bi sodnik na cilju pregloboko pogledal v kozarec in prespal prihod čolnov v cilj. Sodnika so seveda zbudili, povprašali o zmagovalcu, ta pa je tekmo razglasil za neodločeno.

Ena od zanimivosti dirke je poleg tradicije, od leta 1856 je na sporedu vsako leto, izjema sta bili le obdobji obeh svetovnih vojn, tudi nespremenjenost trase, saj je proga med Putneyjem in Mortlakom enaka že vse od leta 1846.