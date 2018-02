Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Španci braniijo naslov. So že sedemkratni evropski prvaki. Foto: EPA Sorodne novice Portugalska želi s prestola vreči Španijo Dodaj v

Futsal: Finale Portugalska - Španija 1:0

Bronasta medalja Rusiji

10. februar 2018 ob 20:30,

zadnji poseg: 10. februar 2018 ob 20:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

V finalu evropskega prvenstva v futsalu v Ljubljani se bosta od 20.45 naprej merili reprezentanci Portugalske in Španije. Branilci naslova Španci lovijo osmo zlato medaljo, Portugalci pa prvo.

Dvoboj med Španijo, ki pogreša poškodovanega Sergia Lozana, in Portugalsko bo ponovitev finala iz leta 2010, ko so Španci s 4:2 prišli do naslova prvaka.

Tokrat upajo, da jim bo uspel še korak naprej s prvim zvezdnikom Ricardinhom, ki je tudi v Ljubljani pokazal številne mojstrovine, ne nazadnje pa je tudi vodilni strelec prvenstva s šestimi zadetki, s štirimi podajami pa je na drugem mestu med podajalci.

V tekmi za tretje mesto je Rusija z golom Ederja Lime ugnala Kazahstan (1:0).

FUTSAL



11. EVROPSKO PRVENSTVO



LJUBLJANA, Stožice



FINALE

Danes ob 20.45:

PORTUGALSKA - ŠPANIJA 1:0 (-:-)

Ricardinho 1.



Tekma za 3. mesto:

RUSIJA - Kazahastan 1:0 (0:0)

Lima 29.

Polfinale:

Rusija - PORTUGALSKA

2:3 (1:0)



Kazahstan - ŠPANIJA

* 6:8, 5:5 (1:2)

* - po streljanju 6-m

A. V.