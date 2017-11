Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Igor Osredkar je zadel enkrat, Kristjan Čujec dvakrat. Foto: www.futsal.si/Drago Perko Dodaj v

Futsal: Remi Slovenije in Poljske

V torek še tekma v Laškem

13. november 2017 ob 21:49

Zagorje ob Savi - MMC RTV SLO, STA

Slovenska futsal reprezentanca, ki se pripravlja na domače evropsko prvenstvo, je na prvi od dveh prijateljskih tekem s Poljsko remizirala. V Zagorju ob Savi je bil pred 500 gledalci izid 6:6 (3:2).

Slovenci so v zadnjih minutah iz rok izpustili vodstvo s 6:4. Strelci za nekoliko oslabljeno Slovenijo so bili Kristjan Čujec dvakrat, Igor Osredkar, Matej Fideršek, Alen Fetić, Poljaki pa so si zabili tudi avtogol.

To je bila že deveta medsebojna tekma med Slovenijo in Poljsko, četrtič in drugič v nizu na njej ni bilo zmagovalca. Slovenci so zmagali štirikrat, Poljaki pa le enkrat.

Ekipi se bosta v torek ob 18.30 pomerili še v Laškem.

M. R.