Galičeva in Jorgič na Otočcu ubranila šampionski naslov

V namiznoteniškem centru Otočec je potekalo že 27. državno prvenstvo Republike Slovenije za članice in člane posamezno ter v dvojicah. Naslova iz Puconcev sta v posamični konkurenci ubranila Alex Galič (Eslöv) in Darko Jorgič (Krka), ki sta bila najboljša tudi med dvojicami.

Tokića ni bilo na državnem prvenstvu

4. marec 2018 ob 20:14

Otočec - MMC RTV SLO, STA

Na državnem prvenstvu v namiznem tenisu na Otočcu sta v posamični konkurenci naslova ubranila Alex Galič in Darko Jorgič.

19-letni Jorgič je potrdil, da je v odsotnosti Bojana Tokiča (letos ga ni bilo na DP-ju, ker je že odpotoval v Doho, kjer bo naslednji teden nastopil na tamkajšnjem mednarodnem prvenstvu Katarja, na enem izmed najmočnejših turnirjev svetovne serije) najboljši slovenski igralec.

V polfinalu je s 4:0 premagal veterana Janeza Petrovčiča (Fužinar Interdiskont), nato pa je bil v finalu boljši še od reprezentančnega kolega Denija Kožula (Saarbrücken) s 4:2 (6, 2, -6, -5, 6, 8). Kožul je v polfinalu s 4:2 (6, 6, -7, -2, 11, 11) ugnal Jana Žibrata (Sobota).

Tudi v ženski konkurenci ni bilo sprememb na vrhu. 23-letna Galičeva, ki že nekaj let igra v tujini, v zadnjih dveh sezonah na Švedskem za Eslöv, je imela najtežje delo v polfinalu proti Ani Tofant (Mengeš). V finalnem obračunu proti Katarini Stražar (Mengeš), ki je bila v polfinalu s 4:2 boljša od Lee Paulin (Arrigoni), Galičeva tekmici ni oddala niti niza, vendar sta se dva končala na razliko. Končni izid je bil 4:0 (8, 12, 9, 7) za najbolje uvrščeno slovensko namiznoteniško igralko na svetovni jakostni lestvici.

Tako Jorgič kot Galičeva sta bila najboljša tudi med dvojicami; Galičeva je naslov med ženskimi dvojicami osvojila z Nino Zupančič, Jorgič pa s klubskim soigralcem Petrom Hribarjem.

Selektorki ocenili prvenstvo

"Alex Galič je pričakovano prišla do naslova državne prvakinje. V finalu je resda premagala Katarino Stražar, vendar je imela več težav v polfinalu proti Ani Tofant, ki je proti Alex Galič, ki je na koncu v tem dvoboju zmagala tudi zaradi več izkušenj, prikazala resnično vrhunsko igro. Veseli me, da je dokazala, da lahko enakovredno igra tudi proti igralkam, ki so okoli 150. mesta svetovne jakostne lestvice," je na kratko dogajanje v ženski konkurenci komentirala Vesna Ojstršek, selektorka slovenske ženske reprezentance.

"Z uvrstitvijo v polfinale je morda presenetil le Janez Petrovčič, ki je predtem ugnal Petra Hribarja in Tilna Cvetka, toda po drugi strani gre za igralca, ki je bil v mlajših letih v samem vrhu slovenskega namiznega tenisa. Visoko raven igre je pokazal Jan Žibrat, kar je zagotovo razveseljivo, kar velja seveda tudi za Darka Jorgiča in Denija Kožula. Njun finalni obračun je bil resnično na visoki ravni, kar velja tudi za finale med moškimi dvojicami. Tu velja omeniti še Petra Hribarja, ki je bil najboljši z Aleksandro Vovk tudi v mešanih dvojicah, s čimer je potrdil, da gre nanj v prihodnosti še kako računati," pa je po koncu državnega prvenstva povedala Andreja Ojstršek Urh, trenerka slovenske moške izbrane vrste.