Golfist Daly skozi okno v reko vrgel 55.000 zelencev

V igralnicah zapravil blizu 60 milijonov dolarjev

25. december 2016 ob 17:32

New York - MMC RTV SLO/STA

Eden najbolj razvpitih golfistov na svetu John Daly je znova presenetil. Njegove težave z alkoholom in hazardiranjem so že dolgo znane, a je vseeno šokiral z novo zgodbo.

Med vožnjo čez most je skozi okno avtomobila vrgel 55.000 ameriških dolarjev. Daly, ki je v avtobiografiji zapisal, da je med letoma 1991 in 2007 samo z obiski igralnic zapravil blizu 60 milijonov dolarjev, je v pogovoru za radijsko postajo ESPN razložil, da je s tem hotel utišati nekdanjo ženo Shierrie, ki mu je očitala zasvojenost z igrami na srečo.

"V igralnici sem dobil približno 55.000 dolarjev in ženi, ki se je v avtomobilu drla name, sem rekel, da če ne bo tiho, bom vse vrgel v reko med Memphisom in Arkansasom. Ko sem to storil, sem ji povedal, da sem jaz tisti, ki skrbi za njene račune in življenje. Nato jo je moj prijatelj odpeljal v McDonald's na dva cheesburgerja in krompirček," je povedal Daly.

50-letni Daly, ki spada med igralce z najdaljšim udarcem na svetu, zato je znan tudi pod vzdevkoma Long John ali Wild Thing, je v karieri osvojil dvajset turnirjev na različnih turnejah, dvakrat pa je bil tudi zmagovalec 'majorjev' - 1991 prvenstva PGA in 1995 odprtega prvenstva Velike Britanije.

Življenjske dogodivščine je opisal v avtobiografiji z naslovom Zero to hero (Od ničle do junaka).

A. G.