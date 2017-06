Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič bodo danes tekmovali v polfinalu (in, upajmo, tudi v finalu) kanuistov. Foto: Srdjan Živulović/BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izjemen polfinalni nastop Savška in Božiča

Finalni boji se bodo začeli ob 15.05

4. junij 2017 ob 11:31,

zadnji poseg: 4. junij 2017 ob 13:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

S polfinalnimi in finalnimi boji kajakašic in kanuistov se v Tacnu končuje evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenci so v polfinalu napovedali boj za medalje.

Kajakašice so prve opravile polfinale. Odlična je bila Eva Terčelj, tretja. Urša Kragelj je z dotikom osvojila sedmo mesto. Ajdi Novak (izpuščena vratca) se je nastop ponesrečil in je končala na 20. mestu. Najhitrejša je bila Avstrijka Corinna Kuhnle.

Med kanuisti je Benjamin Savšek, evropski prvak iz leta 2015 (istega leta je bil tudi svetovni podprvak) dokazal, zakaj ga štejejo med favorite. Imel je najboljši čas, še najmanj, 99 stotink, pa je za njim zaostal Luka Božič. Anže Berčič je imel z enim dotikom deveti rezultat.

Finalni boji se bodo začeli ob 15.05, najprej gredo v boj dekleta. Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

T. O.