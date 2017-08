Izkušeni Gruzijec previsoka ovira za slovenskega najstnika

V četrtek nastopa Trstenjakove in Leškijeve

30. avgust 2017 ob 13:56

Budimpešta - MMC RTV SLO

Martin Hojak je na svetovnem prvenstvu v judu premagal dva nasprotnika, nato pa klonil pred nekdanjim olimpijskim prvakom in v osmini finala izpadel iz nadaljnjega tekmovanja.

19-letnik je v kategoriji do 73 kilogramov najprej premagal Nemca Igorja Wandtkeja, nato pa še Francoza Benjamina Axusa. Pot v četrtfinale mu je šele v podaljšku z iponom preprečil olimpijski prvak iz Londona 2012 in tretji z OI v Riu, Gruzijec Laša Šavdatuašvili. Ta je bil od Ljubljančana boljši že lani v polfinalu evropskega prvenstva v Kazanu. Hojak je tako v Budimpešti osvojil končno deveto mesto.

V četrtek bo na tatami stopila evropska, svetovna in olimpijska prvakinja Tina Trstenjak v kategoriji do 63 kilogramov. Ne glede na to, da ni tako pripravljena kot lani, Trstenjakova tudi tokrat obljublja dobre borbe.

"Braniti je seveda težje kot napadati. Tudi iz lastnih izkušenj vem, da sem se nekoč z večjim motivom borila proti svetovni ali olimpijski prvakinji. Enostavno sem bila dodatno motivirana, in to se zdaj dogaja meni. Seveda je potem težje nastopati, a psihično sem na to pripravljena," pravi Celjanka, ki je pred dnevi dopolnila 27 let.

"Imela sem malo daljši premor, a sem se postopoma vrnila. Nespametno bi bilo, da bi šla že letos na vse, saj me čakajo tri leta stopnjevanja pripravljenosti za Tokio 2020. To se je poznalo tudi na rezultatih, saj na vseh tekmah nisem zmagala," je še povedala Trstenjakova.

V isti kategoriji bo nastopila tudi Andreja Leški. "To je največje moje tekmovanje doslej. Žreb mi je za začetek naklonil Kanadčanko Stefanie Tremblay in mislim, da imam možnosti v boju proti njej. V prvi vrsti pa si želim dobre boje, za kar sem tudi trenirala. Do zdaj smo stopnjevali formo, da bi tudi tukaj lahko pokazala čim boljše nastope in pripravljenost," je povedala Leškijeva.

Prenosi bojev za medalje so na sporedu vsak dan od 16. ure naprej s prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

R. K.