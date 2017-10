Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Že drugo leto zaporedoma bo Janja Garnbret zmagovalka sezone svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Foto: BoBo Dodaj v

Janja Garnbret v Kranj z novo skupno zmago v svetovnem pokalu

Domen Škofic v polfinalu 17.

15. oktober 2017 ob 15:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Janja Garnbret je na predzadnji tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju v Šjiamenu v težavnosti osvojila tretje mesto in že ubranila skupno zmago.

Največja tekmica Garnbretove v skupni razvrstitvi Južnokorejka Jain Kim je bila namreč šele osma, tako da ima slovenska šampionka že pred finalom v Kranju dovolj prednosti, da lahko slavi drugo zaporedno skupno zmago sezone v težavnosti in kombinaciji.

Garnbretova je v finalu, v katerem je nastopilo vseh 13 najboljših iz kvalifikacij, saj so organizatorji polfinale odpovedali zaradi dežja, padla pri oprimku, ki je večini delal težave. Tekmo je dobila Belgijka Anak Verhoeven, druga pa je bila Američanka Ashima Shiraishi. V finalu je nastopila še ena Slovenka Mina Markovič in zasedla peto mesto.

Garnbretova, 18-letnica iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, je imela pred današnjo tekmo pred Jain Kim karh 120 točk naskoka, korejska tekmica pa danes ni zmogla niti do zmagovalnega odra in je končala na osmem mestu. To pomeni, da je Garnbretova že tekmo pred koncem osvojila skupno zmago v težavnosti in tudi v kombinaciji, ki bo na sporedu tudi na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020.

Garnbretova je na sedmih tekmah v letošnji sezoni vpisala pet zmag ter dve tretji mesti. Kimova je edinkrat doslej v tej sezoni Garnbretovo premagala v Arcu.

Pri moških je Domen Škofic ostal brez finala. V polfinalu je osvojil 17. mesto.

Sezona svetovnega pokala v športnem plezanju se bo sklenila 11. in 12. novembra v Kranju.

