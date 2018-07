Judoistka Trstenjakova srebrna v Zagrebu

Japonka zmagala z iponom

28. julij 2018 ob 21:08

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Slovenska judoistka, olimpijska prvakinja Tina Trstenjak je na Veliki nagradi v Zagrebu osvojila srebrno kolajno v kategoriji do 63 kg. V finalu jo je premagala Japonka Nami Nabekura. Andreja Leški je bila v isti kategoriji peta.

Trstenjakova in Leškijeva sta kvalifikacijski del opravili brez napake. Olimpijska prvakinja iz celjskega Sankakuja je v dopoldanskem delu predčasno ugnala Danko Laerke Olsen in Britanko Amy Livesey, do konca je morala v ringu zdržati le polfinalno borbo z Nemko Martyno Trajdos, ki jo je ugnala z vazarijem.

V velikem finalu se je pomerila z aktualno azijsko prvakinjo in vročim japonskim orožjem za olimpijske igre 2020 v Tokiu Nabekuro. Ta je dokazala, da bo v prihodnjih letih še kako nevarna. Trstenjakovo je odpravila z iponom. Slovenka je dvoboj sicer nadzorovala, trenutek nepazljivosti pa je tekmica izkoristila za protinapad in nepričakovano zmago.

Prav Nabekura je bila v polfinalu usodna za drugo Slovenko v tej kategoriji Andrejo Leški, ki je Slovenko ugnala po polovici borbe z iponom. Pred tem je Leškijeva ugnala Romunko Stefanio Adelino Dobre in Kanadčanko Catherine Bouchemin Pinard. V boju za bron se je Leškijeva pomerila z bronasto z letošnjih panameriških iger Brazilko Alexio Castilhois, ki je bila po uspešnem zaključnem prijemu po metu za vazari premočna za Koprčanko.

Martin Hojak peti

Tudi Martin Hojak v kategoriji do 73 kilogramov se je prebil do četrtfinala. Bil je boljši od bronastega z letošnjega EP Turka Bilala Cilogluja, lanskega zmagovalca svetovnega pokala v Beogradu Romuna Marcela Cercee in Italijana Leandra Casaglie, vse borbe pa je dobil z iponom predčasno. V četrtfinalu ga je nato ustavil Uzbekistanec Ruslam Orujov, srebrni z zadnjih olimpijskih iger in aktualni svetovni podprvak. V repasažu je Hojak po polovici borbe odpravil še Ukrajinca Artjoma Homulu in si priboril tekmo za bron z Izraelcem Boharjem Butbulom, ki pa je bil premočan, tako da je Hojak končal na petem mestu.

Fabjan: Sodniki z iponom za Japonko prehitri

"Tina je startala na prvo mesto, kar je pred svetovnim prvenstvom pomembno tudi za samozavest. Obvladovala je tudi finale, kjer so bili sodniki z iponom za Japonko prehitri, a tu ni kaj. Na koncu je treba za uspeh vsakogar premagati. Lepo se je borila tudi zjutraj, kjer je prikazala taktične borbe, brez prevelikega tveganja, saj še ni v 100-odstotni formi in zanesljivo napredovala. Rad bi pohvalil tudi ostale slovenske tekmovalce. Predvsem Martin Hojak je prikazal judo, ki se ga res z veseljem gleda," je sobotne nastope pokomentiral trener Trstenjakove Marjan Fabjan. Patricija Brolih je v konkurenci do 70 kg zabeležila zmago in poraz ter izpadla.

Tekmovanje se bo končalo v nedeljo, ko bo slovenske barve branila tudi bronasta z zadnjih olimpijskih iger v Rio de Janeiru Ana Velenšek.

A. V.