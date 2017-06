Kadičeva v Vailu priplezala do izida kariere; Garnbretova ostaja skupno druga

Garnbretova prvič v sezoni brez finala

11. junij 2017 ob 20:00

Vail - MMC RTV SLO/STA

Za najboljši slovenski izid na tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini balvani v ameriškem Vailu je tokrat poskrbela 21-letna Katja Kadič, ki je s petim mestom poskrbela za najboljši dosežek v svetovnem pokalu.

Janja Garnbret in Jernej Kruder sta se uvrstila tik za finalom, na sedmo in osmo mesto. Garnbretovo, ki se prvič v tej sezoni ni uvrstila v finale, in Krudra so malenkosti ločile od napredovanja v zadnji krog tekmovanja. Četrti Slovenec na tekmi, Domen Škofic, je svoj nastop končal v kvalifikacijah na 29. mestu.