Kanuisti v Tacnu uspešni, pri kajakašicah spodletelo Novakovi

Savšek je bil zelo hiter

31. avgust 2018 ob 14:07

Tacen - MMC RTV SLO

S kvalifikacijskimi vožnjami kanuistov in kajakašic se je v Tacnu začel svetovni pokal v slalomu na divjih vodah.

Pri kanuistih so se v polfinale brez težav prebili vsi štirje slovenski čolni, brez težav pa sta se med polfinalistke prebili tudi kajakašici Urša Kragelj in Eva Terčelj.

Slovenci so si v kanuju sobotni polfinale priveslali že po prvi vožnji, ko so se od drugega do četrtega mesta zvrstili Luka Božič, Anže Berčič, Benjamin Savšek in Jure Lenarčič. Najhitrejši je bil Slovak Alexander Slafkovsky, ki je Božiča ugnal za 35 stotink sekunde.

"Sem zadovoljen, cilj je bil uvrstiti se naprej. Led je tako prebit, zdaj se moram le malce sprostiti, da bo šlo jutri še bolje," je dejal Božič, ki je naredil nekaj napak v zgornjem delu, a vseeno meni, da imajo domači tekmovalci malce prednosti pred tujci zaradi specifične proge. Da se na njej dobro znajde, je pokazal tudi Savšek, ki je bil zelo hiter, a naredil dva dotika in na koncu za Slovakom zaostal za 2,20 sekunde. "Sem zadovoljen z vožnjo, v spodnjem delu sem naredil dva dotika, tako da je malo grenkega priokusa, ampak bolje je, da se je to danes zgodilo, da bom lahko jutri še bolj zbran. Zavedam se, da je treba odveslati brez pribitkov ter da imam potem možnosti za dobro uvrstitev," je povedal Savšek.

Stopničke ji ne uidejo, če odvesla dobro

Med kajakašicami je boj za najvišja mesta napovedala Kragljeva, ki je v prvi vožnji dosegla tretji čas in se zlahka prebila med polfinalistke. Za najhitrejšo, Nemko Ricardo Funk, je zaostala 4,57 sekunde, nekaj težav je imela le v zgornjem delu proge. "Če odveslam zelo dobro, potem mi stopničke ne uidejo. Moram pa tako odveslati. Tri tekmovalke so sposobne zelo hitrih časov, to so Jessica Fox, Corinna Kuhnle in Ricarda Funk, z dobro vožnjo pa lahko tudi jaz pridem v sam vrh. Bomo pa videli, kaj bo jutri," je dejala Kragljeva.

Terčeljeva je bila v prvi vožnji 13., medtem ko je morala Ajda Novak na štart še v drugi vožnji. V prvi je bila 39., v drugi pa sprva kljub dvema dotikoma potrdila polfinale, a so ji naknadno pripisali 50 sekund pribitka za izpuščena vratca, tako da je končala nastope na Savi.

Popoldne kvalifikacijske vožnje čakajo še kajakaše in kanuistke, slovenske barve bodo v teh disciplinah zastopali Peter Kauzer, Martin Srabotnik, Niko Testen in Žan Jakše ter Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Nina Bizjak.

M. L.