Karničar ob odhodu v Himalajo: Moja šibka točka je od nekdaj poslavljanje

Pred 17 leti smučal z Mount Everesta

14. junij 2017 ob 17:47

Brnik - MMC RTV SLO/STA

Davo Karničar se je z Brnika odpravil proti Pakistanu, kjer se bo predvidoma sredi julija podal na vrh himalajskega osemtisočaka K2, z vrha katerega namerava kot prvi Zemljan sestopiti s smučmi.

Karničarja so na pot proti Islamabadu pospremili družinski člani, žena z otroki ter najožji krog prijateljev in novinarjev. Iz Islamabada ga čaka še potovanje do Skarduja pod vznožjem gorovja Karakorum in nato pot na goro ter začetek priprav na najdrznejši projekt v njegovem življenju s postavitvijo baznega tabora in prilagajanjem na višinske himalajske razmere.

"Moja šibka točka je od nekdaj poslavljanje, odhajanje in zavezovanje temu, da se pride nazaj, in danes ni nič drugače. Osnovna pomoč pri tem razmišljanju mi je tisto, kar je glavna misel, ki me spremlja zadnje leto in me bo spremljala naslednja dva meseca, torej da si želim, da bo toliko dobrega vremena, da lahko dam svoje najboljše od sebe. V razmere, ki so vnaprej nemogoče, ne bom silil," je pred poletom povedal Karničar.

"Prvi, drugi in tretji višinski tabor bodo med seboj čim bolj povezani zaradi možnosti umika, hitrega pristopa nazaj na višino nad 7000 metrov, potem pa ... stisnite pesti, da bo vremenske luknje vsaj pet dni, da bo sonček, brezvetrje, na vrhu odsmučamo in hitro nazaj domov," je razkril svojo strategijo.

54-letni vrhunski alpinist doma z Jezerskega je kot prvi človek smučal z najvišjega vrha sveta, Mount Everesta. Od tega podviga je že 17 let.

K2 se pne 8611 metrov visoko nad gladino morja. Nanj so se do zdaj povzpeli trije Slovenci, Zvonko Požgaj in Viki Grošelj v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, zamejski Slovenec Roman Benet pa skupaj z ženo Nives Meroi leta 2006.

M. R.