Kline, Štuhčeva, nogometaši in odbojkarice najboljši v Mariboru

Veslač Čas in plavalka Fainova najobetavnejša

20. februar 2017 ob 21:25

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Alpska smučarja Boštjan Kline in Ilka Štuhec sta najboljša športnika Maribora za leto 2016. Med ekipami je znova zmagal Nogometni klub Maribor, pri ženskah pa odbojkarski klub Nova KBM Branik.

Kline je prehitel smučarja prostega sloga Filipa Flisarja in tekvondoista Ivana Trajkovića, Štuhčeva pa je za seboj pustila atletinjo Sabino Veit in teniško igralko Tadejo Majerič.

Med ekipami v individualnih športnih panogah so v Mariboru priznanje za najboljšo podelili moški ekipi ŽTK Maribor.

Za najperspektivnejšega športnika so Mariborčani izbrali veslača Jako Časa in plavalko Katjo Fain. Med invalidi sta slavila Danica Padežnik in Franci Pinter.