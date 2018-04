Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Patrick Reed je zadnji dan odbil vse napade tekmecev. Foto: Reuters Dodaj v

Kontroverzni Reed oblekel zeleni suknjič

Najboljši Evropejec Jon Rahm na četrtem mestu

9. april 2018 ob 09:33

Augusta - MMC RTV SLO, STA

Američan Patrick Reed je zmagovalec prvega od štirih največjih turnirjev v golfu, mastersa v Augusti. V nedeljo je zadržal napade zasledovalcev in slavil z udarcem prednosti pred rojakom Rickijem Fowlerjem.

Tretji je bil Jordan Spieth, ki je skoraj ujel devet udarcev zaostanka po treh dneh.

Reed je priznal, da je bila to zanj najnapornejša runda golfa v karieri. "Zavedal sem se, da moram igrati pod parom igrišča in na koncu mi je uspelo. Šele na zadnji zelenici, ko sem imel dva udarca na zelenici za zmago, sem se zavedal, da sem dosegel željo vsakega golfista na svetu, obleči zeleni suknjič oziroma dobiti major," je dejal Reed.

Patrick Reed je bil pred leti proglašen za najbolj osovraženega golfista na turneji PGA. V veliki meri se je ljubiteljem golfa zameril s preveč samozavestnimi izjavami, češ da je lahko le on naslednik Tigerja Woodsa, hkrati pa je k nepriljubljenosti pripomogel tudi podatek, da je bil kot študent izključen z univerze v Georgii zaradi goljufanja in neprimernega vedenja. V zadnjih letih je Reed izboljšal svojo javno podobo zahvaljujoč odličnim igram v Ryderjevem pokalu in goreči pripadnosti ZDA.

Reed je zadnji dan igral v skupini z Roryjem McIlroyjem, ki je naskakoval grand slam oziroma zadnji major, ki mu še manjka v vitrinah. Severni Irec je znova podlegel pritisku in s svojo najslabšo rundo (74) ta teden v Augusti končal pri delitvi petega mesta. Je pa zadnji dan najbolje odigral Tiger Woods (69) in zasedel 32. mesto.

Tiger Woods, ki je v Augusti igral prvič po treh letih in težavah z zdravjem, je poskrbel, da je bil letošnji masters med najbolj gledanimi športnimi dogodki v ZDA. Espn poroča, da si je zaradi Woodsa prvi dan tekmovanja ogledalo 40 odstotkov več gledalcev kot lani.

Izidi:

1. Patrick Reed (ZDA) 273 (69+66+67+71)

2. Rickie Fowler (ZDA) 274 (70+72+65+67)

3. Jordan Spieth (ZDA) 275 (66+74+71+64)

4. Jon Rahm (Špa) 277 (75+68+65+69)

5. Cameron Smith (Avs) 279 (71+72+70+66)

. Bubba Watson (ZDA) 279 (73+69+68+69)

. Henrik Stenson (Šve) 279 (69+70+70+70)

. Rory McIlroy (SIr) 279 (69+71+65+74)

