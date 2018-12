Čudež v Miamiju - Drake preprečil Patsom 10. naslov

Pregled 14. tedna Lige NFL

10. december 2018 ob 09:32

New York - MMC RTV SLO

New England je bil na pragu 10. zaporedne osvojitve divizije AFC vzhod, ko jih je presenetil Miamijev čudez. Dolphinsi so ob izteku časa dosegli zadetek in slavili s 34:33.

Patrioti so prevladovali, a jim nikakor ni uspelo uiti v večjo prednost. Še v zadnji minuti so imeli napad, s katerim bi potrdili zmago, a so bili ustavljeni štiri jarde pred končno cono. Stephen Gostkowski je zadel prosti strel in povišal na 33:28. Gostitelji so imeli čas le še za eno čudežno potezo. Ta je bila sestavljena z dveh lateralnih podaj, žogo je nazadnje dobil Kenyan Drake in po slalomu pretekel 52 jardov in se zvalil v končno cono.

Gronkowski je bil prepočasen

"Samo sesedel sem se, to je bilo res čustveno," je bil zadovoljen podajalec Miamija Ryan Tannehill, ki je še dodal, da glede na postavitev New Englanda v zadnji akciji ni bil pretirano presenečen. Gostujoči trener je v obrambo namreč poslal počasnega Roba Gronkowskega. "Drake 40 jardov preteče v času 4,3, Gronk pa najbrž okrog 4,6 ali 4,7, zato sem bil vesel tega dvoboja," je dodal Tannehill.

Mahomes se je dvakrat rešil s četrtim poskusom

Kansas City je v podaljšku premagal Baltimore s 27:24. Spet je navdušil podajalec Patrick Mahomes, ki je v zadnji akciji rednega dela bil v težkem položaju. Chiefsi so imeli četrti poskus za devet jardov, gostujoča obramba ga je preganjala, nekako se ji je izvil in poslal težko žogo Tyreeku Hillu, ki je pridobil kar 48 jardov. Akcija se je prav tako končala s četrtim poskusom, ko je Mahomes v končno cono poslal Damiena Williamsa. V podaljšku je bil natančen le Harrsion Butker s prostega strela.

Dallas blizu končnice

Podaljšek se je igral tudi v Dallasu, kjer so Kavboji premagali Philadelphio z 29:23 in naredili levji korak proti končnici, saj imajo zdaj v primerjavi s prvaki kar dve zmagi več, do konca sezone pa so le še tri tekme. Slabi dve minuti pred koncem je Dak Prescott v končno cono poslal Amarija Cooperja. Ob izteku prvega polčasa je domači strelec Brett Maher zadel prosti strel, dolg kar 62 jardov.

LIGA NFL, 14. teden:

TENNESSE - JACKSONVILLE 30:9

BUFFALO - NY JETS 23:27

CLEVELAND - CAROLINA 26:20

GREEN BAY - ATLANTA 34:20

KANSAS CITY - BALTIMORE 27:24 (podaljšek)

MIAMI - NEW ENGLAND 34:33

TAMPA BAY - NEW ORLEANS 14:28

WASHINGTON - NY GIANTS 16:40

HOUSTON - INDIANAPOLIS 21:24

LA CHARGERS - CINCINNATI 26:21

SAN FRANCISCO - DENVER 20:14

DALLAS - PHILADELPHIA 29:23 (podaljšek)

OAKLAND - PITTSBURGH 24:21

ARIZONA - DETROIT 3:17

CHICAGO - LA RAMS 15:6

Ponedeljek:

SEATTLE - MINNESOTA

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod: New England (9-4), Miami (7-6), Buffalo, NY Jets (4-9)

Sever: Pittsburgh (7-5-1), Baltimore (7-6), Cleveland (5-7-1), Cincinnati (5-8)

Jug: Houston (9-4), Indianapolis, Tennessee (7-6), Jacksonville (4-9)

Zahod: Kansas City (11-2), LA Chargers (10-3), Denver (6-7), Oakland (3-10)

Konferenca NFC

Vzhod: Dallas (8-5), Philadelphia, Washington (6-7), NY Giants (5-8)

Sever: Chicago (9-4), Minnesota (6-5-1), Green Bay (5-7-1), Detroit (5-8)

Jug: New Orleans (11-2), Carolina (6-7), Tampa Bay (5-8), Atlanta (4-9)

Zahod: LA Rams (11-2), Seattle (7-5), Arizona, San Francisco (3-10)

S. J.