Konec McCarthyjevega obdobja v Green Bayu

Pregled 13. tedna Lige NFL

3. december 2018 ob 09:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mike McCarthy ni več trener Green Baya, ki je v 13. tednu Lige NFL pred svojimi gledalci presenetljivo izgubil proti letos slabi Arizoni z 20:17.

Gostitelji so dobili prvi polčas z 10:7, v drugem pa je Arizona prešla v vodstvo, zadnjič 1:41 pred koncem, ko je Zane Gonzalez zadel prosti strel, dolg 44 jardov. Ob izteku časa je imelo enako priložnost Mason Crosby, ki bi s prostim strelom lahko izenačil, a je bil nenatančen pri poskusu z 49 jardov. S tem se je iztekel čas tudi McCarthyju.

Redko viden razpad igre pa je uspel Pittsburghu, ki je doma ob polčasu proti LA Chargersem vodil s 23:7, a v nadaljevanju doživel črni mrk. Chargersi so v drugem polčasu dosegli tri zaporedne zadetke. Tekmo je ob izteku časa odločil Mike Badgley, ki je zadel prosti strel, dolg 29 jardov.

LA Ramsi so premagali Detroit s 30:16 in postali prvi, ki so si tudi teoretično zagotovili preboj v končnico.

Liga NFL, 13. teden:

DALLAS - NEW ORLEANS 13:10

ATLANTA - BALTIMORE 16:26

CINCINNATI - DENVER 10:24

DETROIT - LA RAMS 16:30

GREEN BAY - ARIZONA 17:20

MIAMI - BUFFALO 21:17

NY GIANTS - CHICAGO 30:27 (podaljšek)

TAMPA BAY - CAROLINA 24:17

JACKSONVILLE - INDIANAPOLIS 6:0

HOUSTON - CLEVELAND 29:13

TENNESSEE - NY JETS 26:22

OAKLAND - KANSAS CITY 33:40

NEW ENGLAND - MINNESOTA 24:10

SEATTLE - SAN FRANCISCO 43:16

PITTSBURGH - LA CHARGERS 30:33

Ponedeljek:

PHILADELPHIA - WASHINGTON

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod: New England (9-3), Miami (6-6), Buffalo (4-8), NY Jets (3-9)

Sever: Pittsburgh (7-4-1), Baltimore (7-5), Cincinnati (5-7), Cleveland (4-7-1)

Jug: Houston (9-3), Indianapolis, Tennessee (6-6), Jacksonville (4-8)

Zahod: Kansas City (10-2), LA Chargers (9-3), Denver (6-6), Oakland (2-10)

Konferenca NFC

Vzhod: Dallas (7-5), Washington (6-5), Philadelphia (5-6), NY Giants (4-8)

Sever: Chicago (8-4), Minnesota (6-5-1), Green Bay (4-7-1), Detroit (4-8)

Jug: New Orleans (10-2), Carolina (6-6), Tampa Bay (5-7), Atlanta (4-8)

Zahod: LA Rams (11-1), Seattle (7-5), Arizona (3-9), San Francisco (2-10)

S. J.