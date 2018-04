Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Igralci Dobovca so v finalu pokala v Podčetrtku premagali Litijo s 4:2. Foto: futsal.si Dodaj v

Litija in Dobovec za naslov prvaka v futsalu

Sevnica in Maribor za tretje mesto

13. april 2018 ob 23:16

Litija in Dobovec Pivovarna Kozel bosta igrala v finalu 23. sezone državnega prvenstva v futsalu. Finale se začenja naslednji petek. Prvi dve tekmi bosta v Litiji.

Ekipi bosta tako v dveh mesecih odločali še o drugi lovoriki, prva je v finalu pokala Terme Olimia pripadla Dobovcu. O bronu in končnem 3. mestu bosta odločali tekmi v Sevnici in Mariboru. Medaljo bo osvojilo moštvo, ki bo boljše v skupnem seštevku obeh tekem.

Turk blestel v Mariboru

Litijani so v Mariboru slavili kar s 6:2. Blesteli so v prvem polčasu, ki so ga dobili s 3:0. V nadaljevanju sta Dario Markić in Aleš Vrabel z zadetkoma v 24. in 25. minuti prižgala žarek upanja za gostitelje, ki so gola dosegli z vratarjem igralcem v polju. Gostje so umirili igro in napolnili mrežo gostiteljev. Vijoličasti so znova nastopili brez poškodovanih Uroša Krofliča in Miloša Stojkovića. Z dvema goloma se je izkazal Teo Turk.

"Hitro smo povedli 3:0, potem smo se malce preveč sprostili in dobili dva lahka gola. A smo se zbrali, v naših mislih je finale," je dejal trener Litije Damir Pertič.

"Vsekakor sem razočaran. A to je realna slika. Mi smo na prvi tekmi polfinala ostali brez ključnih in najboljših igralcev. Za kaj več smo imeli veliko premalo kakovosti. Litija je zasluženo v finalu," je pojasnil trener Mariborčanov Tomislav Horvat.

Grbić popeljal Dobovec v finale

V Sevnici je bilo precej bolj izenačeno. Izkušeni Aleš Marot je v 8. minuti poskrbel za vodstvo kozlov 0:1, a je Domen Krnc v 17. minuti izenačil na 1:1. Zmagovalec je bil odločen v 28. minuti, zadel je hrvaški igralec Robert Grbić.

"Spet podobna tekma kot prejšnjič. V prvem polčasu smo dvakrat zadeli okvir vrat, zapravili smo 10-metrovko, imeli smo tudi igralca več. Oba gola smo prejeli s prekinitve. Dobovec je zasluženo v finalu. Smo pa lahko ponosni, da smo ekipo, ki dosega po sedem, osem golov na tekmo, znova ustavili pri dveh," je povedal trener Sevnice Mitja Jontez.

Gostje so prišli v Sevnico brez Roka Mordeja, ideologa in glavnega motorja pokalnih prvakov. Mordej je počival zaradi rumenih kartonov.

Polfinale, tretji tekmi:

Futurenet Maribor - LITIJA 0:3

2:6 (0:3)

Markić 24., Vrabel 25.; Vrabel 4./ag, Duščak 17., Fetić 18./10-m, Turk 27., 37., Totošković 27.



Sevnica - DOBOVEC PIV. KOZEL 0:3

1:2 (1:1)

Krnc 17.; Marot 8., Grbić 28.





Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrali so na tri zmage. Prva finalna tekma bo 20. aprila v Litiji.

A. G.