Maček zlat na strelskem EP-ju v trapu

Uspeh kariere za Mačka

3. avgust 2018 ob 18:05

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Slovenski strelec Boštjan Maček je na evropskem prvenstvu v Leobersdorfu v Avstriji osvojil zlato kolajno v trapu in s tem dosegel svoj največji uspeh.

46-letni Maček, ki je bil najboljši že v kvalifikacijah, je v finalu zadel 46 od 50 tarč, Hrvat je zadel dve manj.

Na tekmi sta nastopila še dva slovenska strelca: Denis Vatovec (119) je zasedel 26., Matjaž Lepen (117) pa 40. mesto.

Maček je bil pred tem v posamični konkurenci dvakrat bronast na prvenstvih stare celine, leta 2015 na Pragerskem in leta 2011 v Beogradu.

Na olimpijskih igrah je najvišje splezal do sedmega mesta, in to leta 2012 v Londonu, najboljšo uvrstitev na SP-jih pa je dosegel leta 2011 v Beogradu, ko je bil 10. Zlate kolajne se je razveselil tudi na sredozemskih igrah leta 2009 v Pescari.