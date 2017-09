Mihael Žgank se bo boril za zlato medaljo!

Zadnja ovira 21-letni Srb Nemanja Majdov

1. september 2017 ob 15:46,

zadnji poseg: 1. september 2017 ob 17:09

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Slovenski judoist Mihael Žgank se je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti v kategoriji do 90 kilogramov uvrstil v finale, kar pomeni, da ima najmanj srebrno medaljo, zgodovinsko prvo za slovenski moški judo.

23-letni Žgank je v polfinalu po pravem "maratonu" opravil z s prvim favoritom, evropskim prvakom Srbom Aleksandrom Kukoljem. Borca sta se borila skoraj sedem minut, na koncu pa je Žgank slavil z vazarijem, potem ko je Kukolja, prvega z jakostne lestvice, spravil na bok.

Žgank se bo za zlato medaljo pomeril še z enim Srbom, in sicer 21-letnim Nemanjo Majdovom.

Pred tem je Žgank najprej premagal Estonca Kena Kristofferja Kaljulaida, nato pa so padli še Gruzijec Beka Gviniašvili, Rus Husen Halmurzajev, v četrtfinalu pa še branilec naslova in bronasti z zadnjih olimpijskih iger Korejec Donghan Gwak. Tudi ta je bil v borbi z Žgankom v podrejenem položaju in v zadnji minuti je Žgank dosegel še en vazari za polfinale.

V ženski konkurenci je Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kg izpadla po drugem nastopu, Klara Apotekar v kategoriji do 78 kg pa po prvem.

V četrtek je Tina Trstenjak osvojila srebrno medaljo v kategoriji do 63 kilogramov.

Prenos zaključnih bojev si lahko od 16.00 naprej ogledate na TVS 2 in na MMC-ju.

VIDEO Polfinalni dvoboj Mihaela Žganka in Aleksandra Kukolja

A. V.